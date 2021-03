Kramár o obtěžování maskérky: Udělali ze mě starého úchyláka, byla to legrace

Maroš Kramár má v době pandemie stejně jako většina jeho kolegů volného času nazbyt. I proto se rozhodl udělat divadlo ve svém bytě, kam se lidé dostanou jen na pozvání. Kromě jiného se pak v talk show Honzy Dědka rozpovídal o nepříjemném incidentu, kdy byl obviněn z obtěžování maskérky.

Slovenský herec si vytvořil divadelní prostor ve svém bytě. „Mám hezký staromládenecký byt, ve kterém už nebydlím. Hraju v něm Enigmatické variace. Je to nádherná hra o lásce, manželství, o sexu i o smrti,“ prozradil Kramár v 7 pádech Honzy Dědka.

„Chtěli jsme to hrát v divadle, ale když jsme to v tom bytě zkoušeli, režiséra napadlo, že bychom to mohli hrát tam. Je podkrovní, je v něm krb a dvanáctimetrová věž, dřevěné trámy. Hráli jsme to tam šest let,“ vzpomínal Kramár.

„Teď hrát nemůžeme, ale jinak je to jen na pozvání, přijdou lidé na šestou, dostanou welcome drink, já jim něco řeknu o tom bytě, o představení a pak hrajeme divadlo,“ pokračoval.

Za bytové divadlo dostal pokutu

„Na konci většinou ženské brečí. A po představení si ještě tak hodinku povídáme. Jezdí ke mně do bytu diváci na návštěvu z celého Československa,“ vyprávěl Honzovi Dědkovi Kramár s tím, že ho tohle představení navzdory vysokému vstupnému vyšlo pěkně draho.

„Myslel jsem si, že za to dostanu metál, místo toho si mě pozvali na magistrát, že se nesmí hrát v bytě, a dali mi pokutu, hodně vysokou,“ dodal Kramár.

To ale není jeho jediný průšvih poslední doby. Před nedávnem se dostal na titulky novin svojí náklonností k ženám, jíž se netají.

Kramár se hájí, že nikoho neobtěžoval

„Točili jsme televizní pořad Inkognito, o přestávce maskérka líčila kolegu, a jak stála zády vedle mě, nenapadlo nic jiného než jí sáhnout na zadek. Kamery ale běžely a objevilo se to v sestřihu na konci pořadu jako legrace. Udělalo se z toho, že jsem někoho obtěžoval na pracovišti,“ vrátil se k nepříjemnému incidentu herec.

„Můj prstík je tak silný, že vytlačil z novin i covid. Druhý den jako by nebyl covid, můj prst byl všude. Maskérka se vyjádřila, že to nebere jako obtěžování, ale to bylo všem jedno. Udělali ze mě starého úchyláka,“ dodal Kramár, který by byl nejraději, kdyby se na jeho skandál nadobro zapomnělo.

Zdroj: TV Prima