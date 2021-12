Od vtipných scének k drsným vzkazům: Krampol a Bubílková jsou na nože

Zdroj: Profimedia

Když spolu ani ne před rokem Zuzana Bubílková a Jiří Krampol navázali spolupráci, zdálo se, že se v Česku zrodilo další nerozlučné komické duo. Jenže už po pár měsících se začalo proslýchat, že dvojici rozdělují neshody. Záhy na to oba oznámili, že už se bok po boku objevovat nebudou. A neobešlo se to bez dodatečného vyřizování účtů.

„S Jiřím Krampolem jsme se o spolupráci bavili už dříve, ale až teď nazrál ten správný čas. Máme vymyšlené představení, kde se budou scénky střídat s naším vyprávěním a vzpomínkami na všechny herecké legendy, které už mezi námi nejsou,” prohlašovala nadšeně pro Blesk v prosinci loňského roku Zuzana Bubílková čerstvě po tom, co si s Jiřím Krampolem plácli na společnou spolupráci. A stejně natěšený byl i sám moderátor. „Hrozně se na naši spolupráci těším. Známe se se Zuzanou leta letoucí a myslím, že jsme naladění na společnou notu. A navíc se doplňujeme,” jásal Krampol.

Spekulace o vztahu

Jiří Krampol a Zuzana Bubílková tvořili skvělé komické duo, společně hráli různé vtipné scény a byli nejen kolegy, ale také dobrými přáteli. Dokonce spolu trávili mnoho času, což vedlo ke spekulacím, jestli mezi nimi přece jen není něco víc. „Zuzana Bubílková je velmi pracovitý a chytrý člověk. Natáčíme spolu, máme si o čem povídat, ale není to tak, jak se pořád spekuluje, že bychom měli nějaký vztah. Nebydlíme spolu, nic takového není,” vyvracel Krampol případné domněnky ještě v srpnu letošního roku v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz. A v obdobném duchu na otázky o případném románku s moderátorem odpovídala i Bubílková.

Náhlý konec

Přestože na sebe navzájem během onoho roku společné práce Bubílková i Krampol pěli ódy a chválili se za to, jak jsou dobří a jak si rozumí, skutečnost bylo dle všeho jiná. Před časem se začalo proslýchat, že Krampol s Bubílkovou plánují ukončení spolupráce. I když se k tomu sami nijak nevyjadřovali, události dalších dní ukázaly, že je informace pravdivá.

Všechno začalo ve chvíli, kdy se Krampol během jednoho z jejich posledních vystoupení nachladil tak, že skončil v nemocnici se zápalem plic. A právě z toho, jak uvádí eXtra.cz, vinil Bubílkovou, která jej podle zdroje z jeho okolí měla vzít do nevytopeného prostoru. „Zrovna teď, když je na přístrojích, sotva dýchá a tahají ho z druhého břehu, nechci přilévat olej do ohně. Ale ukazovat na mě, že právě kvůli mně se nastydl, to je od těch lidí kolem něj o to sprostější. V tomhle jsem nevinně,” bránila se pro zmíněnou redakci Zuzana Bubílková. Zároveň dodala, že jejich spolupráce skončila a že již ani nestojí o to s Krampolem dále jezdit. „Už toho bylo dost. Neměla jsem z toho vůbec nic. Jen jsem dělala jako idiot, a když jsme byli na dovolené, dělala jsem mu v podstatě sociální pracovnici. A ještě snášet takové útoky, to nemám zapotřebí,” řekla ještě.

Duo Zuzana Bubílková a Jiří Krampol bylo mezi fanoušky velmi oblíbené. Ti teď jistě smutní nad jeho koncem. Snad se dvojice brzy udobří a obnoví mezi sebou alespoň přátelství.