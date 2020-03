KRÁSKA z Pobřežní hlídky Erika Eleniak: Neuvěříte, jak nyní vypadá!

Patří do původní party seriálu Pobřežní hlídka. Erika Eleniak se stala sexuálním symbolem a zažila několik pádů a návratů na výsluní. Ten nejtěžší boj ji ale teprve čekal.

Vždy byla křehká, zranitelná a snadno se nechala ovlivnit. Často se stala hračkou v rukou někoho jiného, což bylo její požehnání i prokletí.

Na hraně závislosti

Nejprve ji životem pevně provázel její otec. Muž ukrajinského původu se narodil v Kanadě, ale ve snaze stát se slavným hercem přesídlil do Los Angeles.

Erika přišla na svět 29. září 1969 jako nejstarší ze šesti dětí a brzy se stala prostředkem k uspokojení otcových nenaplněných snů. Od malička obcházela herecké konkurzy, hrála v reklamách a pracovala jako modelka. Štěstí se na ni usmálo v roce 1982, kdy si ji Steven Spielberg vybral do malé role v hitu E.T. – Mimozemšťan. Následovalo účinkování v úspěšné komedii Schůzka naslepo s Brucem Willisem.

Tehdy se ale ve škole chytla špatných kamarádů a propadla alkoholu a drogám. Několik let se potácela na hranici závislosti a nakonec v 18 letech na naléhání tehdejšího přítele nastoupila na léčení. Stejně tak se od něj nechala o rok později přemluvit, aby pózovala pro Playboy. A byla to šťastná volba. Odvážné fotky byly tou nejlepší kvalifikací pro roli plavčice Shauni v seriálu Pobřežní hlídka. V červených plavkách pobíhala dva roky, pak ji nahradila Pamela Anderson a Erika se vydala za sólovou kariérou. Tentokrát ale šlápla vedle a její sláva rychle pohasla.

Operace místo porodu

Chodila s hereckým kolegou z Pobřežní hlídky Billym Warlockem (*1961), ale jejich vztah skončil v roce 1994.

Po několika chvilkových známostech se v roce 1998 vdala za kulturistu a fitness trenéra Philipa Gogliu, manželství však vydrželo sotva rok. Když v roce 2001 natáčela v Calgary, zamilovala se do filmového technika Rocha Daigla a přestěhovala se za ním do Kanady. Nakonec otěhotněla, ale z radostné chvíle se stala noční můra. Jen šest týdnů před termínem porodu lékaři zjistili, že jde o mimoděložní těhotenství.

Následoval okamžitý převoz do nemocnice a operace. Erika dokonce chvíli bojovala o holý život. Nakonec se zotavila a hned následující rok opět přišla do jiného stavu. Tentokrát vše vyšlo a herečka se ve 38 letech dočkala dcery Indyanny. O rok později se s Rochem rozešla a odstěhovala se zpět do Los Angeles.

Později přitáhla pozornost neustálým bojem s váhou. V jednu chvíli ji extrémně vychrtlou převezli do nemocnice, kde ji zbavovali závislosti na projímadlech. Poté zase výrazně přibrala a v televizní reality show Celebrity Fit Club se pokoušela zhubnout. Nakonec pod dohledem kamer shodila deset kilogramů.