Úplně nudní manželé! Jan Kraus prozradil, jak mu to klape s Ivanou Chýlkovou

Teď na to má, pravda, ještě více času, jelikož během pandemie koronaviru se převážně nehraje. „V současné době je vlastně jedno, jakou člověk dělá profesi. Pochopitelně druhá vlna epidemie se týká všech, nejen herců a hereček. Celkově to má dopad na všechny a patrně ještě bude mít,“ dodala.

Chýlková je ale zároveň nezdolná optimistka, a tak věří, že to brzy přejde. „Hledám vždy v životě to hezčí, lepší, a když to nejde, tak se té dané věci, pokud to jde, prostě nevěnuju, protože je to ztráta času,“ uvedla v rozhovoru pro marianne.cz.