Aneta Krejčíková radí, jak na lepší milování, její rada vám přijde vhod

Aneta Krejčíková je známá tím, že dokáže mluvit o velmi intimních tématech. Před rokem například popsala, jak prožívala porod dcery do vody. Nedávno šla herečka ještě dál a upozornila na posilování pánevního dna u žen.

Oblíbená herečka opravdu nepatří k ženám, které by se nějak přehnaně styděly. Krejčíková se bez problémů svlékne do spodního prádla nebo otevřeně píše o svojí periodě. V jednom z posledních příspěvků zase vysvětluje, jak má pravidelné posilování pánevního dna zázračné účinky na ženský organismus a výrazně zlepšuje kvalitu milování.

Řekl mi o tom partner

"O tom, že bych měla posilovat svaly pánevního dna, jsem se dozvěděla až tak před pěti lety od svého nynějšího partnera, který je sportovec. Zarazilo mě, že se o tom nemluví, neučí, neví…," začala svůj proslov Krejčíková, která je zasnoubená s tělocvičkářem Ondřejem Rančákem.

Aneta zároveň nabádá ženy a dívky, aby pánevní dno poctivě procvičovaly. "Holky, posilujte pánevní dno. Nejen že to funguje jako prevence proti inkontinenci nebo jen jako posílení ochablých svalů po těhotenství a porodu, ale odráží se to i na podpoře břišního svalstva, tedy držení těla, a v neposlední řadě, což můžu potvrdit, to radikálně zvýší Vaše prožitky při milování," radí zkušeně Krejčíková.

Je super, že o tom píšete

Vnadná herečka na fotce pózuje v sexy krajkovém prádle a kolem sebe má několik erotických pomůcek. Není divu, že její post vzbudil pozornost nejen u fanynek, ale také u mužů. "Jste krásná ženská a působíte velmi přirozeně. Je super, jak dokážete, psát a mluvit otevřeně o věcech, které jsou pro většinu žen tabu," ocenil jeden ze sledujících. "Tolik posilujících hraček. Zábava ne celé dopoledne," přidal se další obdivovatel dvojsmyslně.

Aneta je sexy a moc dobře to o sobě ví. Navíc se nebojí mluvit prakticky o čemkoli.