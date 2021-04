Proč Dan Křetínský není v čele PPF? Kellnerová mu říká lásko, impérium nezískal

Po tragické smrti Petra Kellnera nastal boj. Boj o majetek v hodnotě téměř tři sta miliard korun. Český miliardář zahynul na Aljašce při nehodě vrtulníku. V čele jeho gigantu PPF nyní stane menšinový akcionář Ladislav Bartoníček. Mnozí jsou překvapeni, že šanci nedostal Daniel Křetínský, kterého s Kellnerem pojí až rodinné vazby - chodí s ním totiž miliardářova dcera Anna Kellnerová.

Petr Kellner byl bezesporu vizionář se světlými i stinnými stránkami. O byznysu věděl jako málokdo. Ekonomové se shodli, že bude velmi těžké ho nahradit. Nejbohatší Čech vybudoval svoje impérium za poměrně krátkou chvíli.

V roce 1989 se živil jako asistent u filmu. To mu bylo pětadvacet. Už o patnáct let později ho Forbes zařadil mezi nejbohatší muže planety. Založením společnosti PPF, jíž vlastní 99 procent, pokrývá 21 zemí. PPF vznikla už v roce 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s.

Na počátku stál společně s Kellnerem podnikatel Milan Vinkler a podnik Sklo Union Teplice. V roce 1996 se fond po úspěchu v obou kolech kuponové privatizace změnil na akciovou společnost, tedy PPF investiční holding.

Měl by vůbec Křetínský o pozici zájem?

Pod PPF spadá nespočet firem, které přinášejí obří zisk. „Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, až po strojírenství,“ píše se na stránkách společnosti.

Součástí gigantu je třeba úvěrová firma Home Credit, banky Air Bank, Mall Group, O2 Czech Republic, Škoda Transportation, Cetin, jakožto provozovatel největší datové a komunikační sítě v ČR či Sotio, společnost zaměřující se na výzkum v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění.

V souvislosti s vedením holdingu všechny napadlo jméno Daniel Křetínský. Majitel fotbalové Sparty a dolarový miliardář totiž tvoří pár s Kellnerovou dcerou Annou, a to od roku 2017. Možná to ho předurčuje k tomu, že by jednou mohl být Kellnerovým nástupcem. Teď však ještě ne.

„Daniel Křetínský má s miliardovým byznysem zkušenosti a je tam rodinná vazba, takže se takové řešení nabízí. Ale majetek pana Křetínského je ve srovnání s majetkem pana Kellnera zanedbatelný. Bavíme se zde o řádově jiném majetku. Není tedy dopředu jasné, že by měl Křetínský vůbec zájem o spravování takového majetku,“ uvedl pro iRozhlas.cz ekonom Štěpán Křeček.

„Je to nepředstavitelná práce a museli bychom se zeptat pana Křetínského, zda by o ni měl zájem. Já si troufám říct, že vedení PPF je složitá pozice, která k sobě určitě bude přitahovat pozornost. A předvídat, kdo se jí chopí, je teď v podstatě nemožné,“ tvrdil Křeček ještě před vyhlášením. Pozici nakonec získal dlouhodobý minoritní akcionář Ladislav Bartoníček.