Po Survivoru další lapálie s hmyzem: Krézlová se dostala do vážných problémů

Zdroj: Profimedia

Jednou z věcí, které se lidé často obávají při cestách do exotických destinací, je setkání s cizokrajnými zvířaty. Své by o tom nyní mohla vyprávět herečka Karolína Krézlová, která si z dovolené dovezla ošklivé kousnutí hmyzem. Musela kvůli němu vyhledat odbornou pomoc a podstoupit chirurgický zákrok. Podobnou příhodu má za sebou také Nika Doné, která se účastnila reality show Robinsonův ostrov. Tehdy si rovněž odvezla nepříjemný suvenýr v podobě larev přímo pod kůží.

Účast v adrenalinové show Survivor byla pro Karolínu Krézlovou velmi náročná. Herečka si sáhla doslova na dno a po návratu se musela potýkat se řadou zdravotních obtíží. Kvůli velkému váhovému úbytku ztratila menstruaci a poraněný prst, který si na ostrově nalomila, si s pomocí odborníků léčí dodnes. Stále není přitom jisté, zda pro ni tento úraz nebude mít trvalé následky.

Když si nedávno vyrazila na dovolenou k moři, myslela si, že si alespoň trochu odpočine a nabere znovu síly. Nepočítala ovšem s tím, že se stane obětí tropického hmyzu, který ji znovu donutí k návštěvě lékařské ordinace.

“Něco mě přece jen kouslo a já musím na vyříznutí kůže a šití. Ten Survivor mě teda pronásleduje,” svěřila se s nepříjemnou zkušeností svým fanouškům na sociální síti Instagram.

Larvy si musela vyříznout sama

Podobná nepříjemnost potkala před lety také Niku Doné, která byla favoritkou tehdejší show Robinsonův ostrov. Výhru sice nakonec neproměnila, na pobyt na ostrově se jí ale řada lidí ptá dodnes. Jedna z nejhorších vzpomínek je pro ni bezesporu útok nebezpečných tropických blech, které jí pořádně znepříjemnily život.

“Nakladená vajíčka písečné blechy v podpaží. Ruku jsem zvedla jen pomocí druhé ruky. Tak strašně to bolelo. Paní doktorka, která mi to měla v nemocnici vyříznout, velmi dobrá doktorka na chirurgii, to odmítla s tím, že na to nemá kompetenci. A ptala se mě, proč jsem se neléčila na Filipínách. Takže jsem to musela udělat sama doma ve sprše. Bylo to otřesné,” sdělila mladá žena redakci Extra.cz.

"Po příjezdu do Česka jsem se držela den a půl a pak jsem skončila v nemocnici. Měla jsem stupňující se kolabování jater a podvýživu," dodala.