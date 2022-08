Deprese a vyhoření: Kloubková přiznala, proč se před lety rozešla s partnerem

Zdroj: Profimedia

Věčně usměvavá moderátorka Kristina Kloubková vždy šíří radost a zdá se, jako by snad nikdy neztrácela dobrou náladu. Právě za úsměvem ale před nějakým časem skrývala náročné psychické obtíže, kvůli kterým musela nakonec sáhnout i po antidepresivech.

Moderátorka Kristina Kloubková, kterou diváci znají hlavně coby jednu z nejvýraznějších tváří Televizních novin na TV Nova, až dosud skrývala velké tajemství, o kterém věděli jen její nejbližší. Nyní se s ním svěřila široké veřejnosti v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlasu. Prozradila, že má za sebou neuvěřitelně náročné období, kdy vůbec netušila, jak si pomoci.

Syndrom vyhoření

V době před třemi lety byla Kristina Kloubková v jednom kole. A její pracovní nasazení si začalo vybírat svou daň. „Já jsem zkolabovala, moje tělo vyplo. Dostala jsem se k lékaři, kde jsem dostala antidepresiva, která jsem považovala za totální selhání. Moje selhání, že dostávám antidepresiva, že to bez nic nejde,” svěřila se moderátorka velmi otevřeně. V současné době se ovšem těší z toho, že již rok nemusela po prášcích vůbec sáhnout.

Rozchod a kniha, která ji postavila na nohy

V období, kdy Kristina Kloubková trpěla depresemi, se navíc začala výrazně vyhrocovat situace u ní doma, a dokonce se na čas rozešla se svým partnerem, tanečníkem Václavem Kunešem. „Pro mě to byly krušné měsíce a myslím, že pro Vaška taky,” prozradila. Nakonec se ale po kratší pauze dali opět dohromady, což moderátorce pochopitelně v nelehké době prospělo.

Velmi jí pomohla ale také kniha Aleše Cibulky s názvem Vyhořet může každý. „O tom, co se mi stalo před třemi lety, věděla jen má nejbližší rodina a přátelé, ale když se potkáte s Alešem Cibulkou, jehož knihu Vyhořet může každý jsem měla měsíce stále při sobě, tak mu chcete poděkovat a nebojíte se s tím jít ven,” napsala hvězda televize Nova na sociální síti ke snímku s autorem knihy, která jí velmi pomohla. Podle moderátorky by psychické problémy neměly být tabu a lidé by o nich měli otevřeně a beze studu mluvit, neboť právě to jim může výrazně ulevit.