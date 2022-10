Kristina Kloubková popsala ten nejkrásnější moment: Už nosí prstýnek

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Kristina Kloubková tvoří pár s tanečníkem Václavem Kunešem už několik let a jejich láska nadále vzkvétá. Už dlouho se proto spekulovalo o tom, zda nemá dvojice v plánu svůj vztah zpečetit sňatkem. To už ale hrdličky překvapivě udělaly před dvěma lety!

Krásná moderátorka Kristina Kloubková přišla s poměrně překvapující informací. Po letech randění s choreografem a tanečníkem Václavem Kunešem do toho totiž konečně praštili a vzali se. Nejde přitom ale o žádnou novinku. Svatba se totiž odehrála už před dvěma lety. Moderátorka zprávu oznámila v pořadu TALK!.

Tak trochu jiná svatba

Slavnostní ceremoniál ale probíhal úplně jinak, než by mnozí předpokládali. Kromě toho, že mu nepředcházely žádné zásnuby, totiž „manželé” do svazku oficiálně vlastně ani nevstoupili. „Žádné zásnuby neproběhly a svatba se odehrála velmi nečekaně. Na Silvestra 2020 jsme byli s partou lidí a mojí nejlepší kamarádkou, která mimo jiné může oddávat,” začala své vyprávění moderátorka. Společně s přáteli zamířila zamilovaná dvojice na keltské místo, kde se často konají svatby.

Jen jako

„Kamarádka Blanka řekla, ať si to jdeme zkusit. Před námi šel jeden pár, ten muž si nebyl jistý, jestli si ji chce vzít, nebo ne. Tak šli zase za nás, my jsme šli do popředí. Blanka začala ten obřad a ten Vašek řekl ‚jo’. Já jsem začala brečet, Blanka začala brečet a Vašek to vůbec nechápal. Tak já jsem řekla taky ‚jo’. Takže jsme se takhle vzali,“ prozradila Kristina Kloubková.

„Bylo to tedy jen neoficiální, ale nechali jsme si udělat prstýnky a je to pro nás takové důležité. Po tom obřadu vysvitla duha a bylo teplo, takže jsme si mohli opéct i buřty. Měli jsme tedy i takovou hostinu. Bylo to perfektní se vším všudy,“ řekla ještě nakonec šťastná moderátorka, které rozhodně nijak nevadí, že manželství nebylo uzavřeno se všemi potřebnými náležitostmi.