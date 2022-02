Kristýna Boková popsala útok násilníka: Vždy jsem věřila, že bych se ubránila

Zdroj: Profimedia

Kristýna Boková na sociální síti promluvila nejen o temných vzpomínkách z minulosti, ale přidala i pár dní čerstvý mrazivý zážitek, kdy se ji neznámý pachatel pokusil znásilnit. Herečka ve svém emotivním proslovu rozvedla velice choulostivá témata jako potrat či zatčení jejího tatínka Johna Boka, kterého byla před lety svědkem.

Kristýna Boková je divákům známá například z filmů Občanský průkaz, Martin a Venuše, Toman nebo z komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Krásná a éterická hvězda má za sebou velice temné zážitky, jak přiznala na sociální síti.

"Zažila jsem ve svém životě dost. Dost hezkého i hnusného. Od zatýkání mého tatínka, když mě vedl do školy a strach z neznáma, strach a usínání s jeho kabátem, když byl ve vazbě. Od úchyláčků po úchyla, co už byl za hranicí se jen exhibovat. Od zadržení na japonském letišti s podezřením, že se jedu živit tělem jinak než tancem, až k dobrodružné cestě do N.Y., kde se střílelo na ulicích a dvojčata padla k zemi a já to vše viděla, dokonce jsem tam měla být, ale život to zařídil jinak a já už nikdy neuvidím ten pohled z kavárny nahoře dvojčat (to vůbec neva), ale taky jsem s nimi neletěla k zemi a prožila další krásná potkání s lidmi, kteří jsou darem. Od potratu až ke strachu o malé miminko, které se narodilo malinké a chrochtalo, protože cesta k životu byla trošinku složitější. Od nešťastného hledání své cesty až po ztrátu "přátel", kteří mi léta lhali, manipulovali a okrádali. Od facky od ku*vy, která měla strach, že ji beru práci, až po napadení, které se mi stalo teď," popsala Boková na svém Instagramu.

Vždycky jsem si myslela, že bych se ubránila

Bývalá manželka Pavla Lišky v druhé části svého vyprávění přiznala, že se ji neznámý útočník pokusil nejprve omráčit pěstí do hlavy, to se mu ale naštěstí nepodařilo.

"Vždycky jsem si myslela, že bych se ubránila. I když dlouho jsem vstřícná a milá, k čemuž jsem celý život vedena, za určitou hranicí se ve mně projeví lev, který se nevzdá a jde za srdcem, pravdou a životem. Všechno jsem vždy s laskavým časem a silou lásky svých nejdražších zvládla, překonala a odpustila, což neznamená si ty, co ubližují, vrátit do svého života, ale odpustit i sobě a své hlavě, která vymýšlí různé varianty sebemrskačství. Myslela jsem si, že případnému znásilnění se dokážu ubránit (bolí mě to za všechny, kteří se neubránili), protože když jsem teď v sobotu dostala pěstí v běhu za životem od zla, který spí jen v nás lidech a vychází jako prázdnota ven z lidí. Pochopila jsem, že kdyby mě nezachránilo něco, co mě vždy zachrání na hraně toho, co je život a nic. A vždy mi jen ukáže hranu a vrátí mě do laskavé náruče si vážit toho tady a teď. Kdyby těch ran bylo víc nebo o trochu výš, už bych o sobě nevěděla a té síle zla bych se neubránila," šokuje Kristýna Boková.

Měla jsem štěstí, nejsem znásilněná

Psychicky náročný zážitek pak musela Kristýna Boková převyprávět na policii a podstoupit lékařské ošetření. V nemocnici se prý dokonce setkala hvězda s velice neempatickým přístupem personálu.

"Jsem v pořádku, nejsem znásilněná, ale víc jsem porozuměla, a to i díky následnému vyslýchání laskavých a soucitných policistů (měla jsem štěstí), přes kontrolu lékařů, kteří už tak laskaví nebyli. I když přes upřímné slzy se probudili a nakonec přišla lékařka, která probudila soucit i u svých kolegů. Porozuměla jsem trošku víc jak oběti to nemají jednoduché a musí ustát další a další překážky, které jejich bolavé duše a těla musí překonat k cíli, který bohužel není v tomhle "soudním" nesoudném světě jistý. Proto "oběti", buďte "objetí", obejmutí a naslouchaní a i když ne hned, tak třeba někdy to přijde! Sílu k důvěře a lásce vám všem," vzkázala herečka dalším obětem.