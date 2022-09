Kristýna Hrušínská si užívá těhotenství se vším všudy, ukázala rostoucí bříško

Zdroj: Profimedia

Kristýna Hrušínská se už začíná pořádně zakulacovat. Půvabná herečka čeká své druhé miminko, na sociálních sítích se tak pochlubila rostoucím bříškem. Podle velikosti bříška to vypadá, že narození potomka se už opravdu nezadržitelně blíží.

Dcera Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové oznámila novinku ze svého soukromí už v létě. Na sociálních sítích sdílela fotografii z dovolené ve Florencii, kde si užívala s manželem režisérem Matějem Balcarem a synem Vojtou.

Těhotenství si užívá

Jak je vidět na fotografii, kterou sdílela se svými fanoušky, těhotenství prožívá bez větších komplikací. O tom, jak se cítí se rozmluvila pro nova.cz. „Perfektně, já o tom vlastně vůbec nevím. Kdyby mi nezačalo růst břicho, tak o tom v podstatně nevím. Musím to zaklepat, že je všechno, jak má být a v pořádku.“ Herečka ovšem přiznala, že první těhotenství bylo o něco přeci jen lepší. „Při prvním těhotenství mi nebylo druhý měsíc špatně. S tímhle druhým mimčem jsem měla permanentní kocovinu,“ dodala.

Co se stane s Vandou?

Představitelka Vandy z nekonečného seriálu Ulice jistě překvapila i samotné tvůrce. Vanda v seriálu pořádně zamotala dějem. Vstoupila do života hned několika dalším postavám jako je Blanka nebo Luděk. Jestli těhotenství Kristýny tvůrci využijí pro další seriálový zvrat nebo ho budou skrývat, zatím ví jen oni.

Těhotenství Kristýny nenechalo chladným ani herce Jiřího Mádla, ten si na sociálních sítích neodpustil komentář s odkazem na jejího manžela. „Ježiš, co to je za období? To je nějakej festival bubnů nebo co. Matěj se rozhodl si ty diváky prostě vyrobit,“ napsal herec ke snímku těhotné Hrušínské.