Kociánová prolomila mlčení, takhle se cítí poté, co se stala maminkou

Oblíbená seriálová herečka Kristýna Kociánová přivedla na svět prvního potomka. Tatínkem je populární herec Ondřej Malý, který ještě nedávno žil v dlouholetém manželství s Pavlou Tomicovou. Kristýna se po provalení poměru stáhla ze světa sociálních sítích, až nyní se vyjádřila k nedávnému porodu.

Malý a Tomicová údajně řešili manželskou krizi od prosince loňského roku. Na Tomicové se krušné osobní chvíle podepsaly hlavně výrazným zhubnutím. Začátkem léta šokovala fanoušky svou proměnou, když se ukázala na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech o třicet pět kilo lehčí. Tehdy ještě rozpad manželství tajila.

Ticho po pěšině

Ani jeden z aktérů se k soukromým záležitostem nevyjadřuje. Po provalení poměru Malého s Kociánovou se stáhli všichni do ústraní. Na veřejnost se ovšem dostaly informace o tom, že Kristýna už porodila. Podle eXtra.cz se Tomicová dozvěděla zprávu o narození dítěte přímo od Malého. „To, že se jim narodilo dítě, se dozvěděla přímo od Ondřeje. Nechtěl, aby se to dozvěděla až z médií, a tak jí to radši sám zavolal,“ řekl redakci blízký kamarád Tomicové a Malého.

Prolomení mlčení

Mlčení do médií prolomila jako první šťastná novopečená maminka. "Díky za zprávu, všichni jsme v pořádku," odpověděla na dotaz, jak se miminku daří pro super.cz. "Prosím, nezlobte se, víc se nebudeme vyjadřovat… Děkuji za respektování a přeji vše dobré," pokračovala dále a dala tak jasně najevo, že o přílišnou pozornost médií a dotazů nestojí. Pohlaví ani jméno půvabná blondýnka neprozradila. Podle deníku Blesk se Malému a Kociánové narodil chlapec jménem Tomáš na konci srpna.