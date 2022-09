Kristýna Kociánová promluvila o porodu: Řekla, jak zvládá být matkou

Zdroj: Profimedia

Herečka Kristýna Kociánová, která po boku Ondřeje Malého nahradila Pavlu Tomicovou, před pár dny přivedla na svět svého prvního potomka. Partneři se po provalení svého vztahu obehnali hradbou mlčení, přesto herečka alespoň částečně prolomila své ticho a řekla několik málo slov k tomu, jak se jí dnes daří.

Ondřej Malý a jeho nová partnerka Kristýna Kociánová, se kterou se dal herec dohromady v průběhu svého manželství s Pavlou Tomicovou, se na začátku září dočkali společného potomka. Radostnou novinu oznámil pro eXtra.cz člověk z blízkého okolí páru. „Ondra Malý z miminka ale má obrovskou radost. A Kristýna Kociánová je v sedmém nebi,” popsal zdroj jejich reakci. A není se čemu divit, o dvacet let mladší herečka po dítěti toužila už dlouho.

Smůla v lásce

Podle přítele dvojice, který promluvil pro zmíněnou redakci, měla Kociánová léta na partnery smůlu. Miminko ale chtěla dlouho. Když se pak v jejím životě objevil Malý, ani jeden z nich neviděl důvod, proč by s početím měli čekat. „A protože už jí za pár let bude čtyřicet a biologické hodiny tikaly neúprosně, nebyl čas na nějakou morálku, prostě se rozhodla mít dítě s Ondrou,” prozradil kamarád.

A mlčení několik dní po porodu prolomila i sama Kociánová. „Díky za zprávu, všichni jsme v pořádku,” odpověděla herečka na dotaz Super.cz. Sdílnější už ale nebyla. „Prosím, nezlobte se, víc se nebudeme vyjadřovat. Děkuji za respektování a přeji vše dobré,” dodala jen.

Tomicová už nesmutní

Když se Pavla Tomicová dozvěděla o nové lásce svého manželka, zhroutil se jí svět. Dokonce nebyla nějakou dobu schopná pracovat a musela si vzít volno. Postupem času se ale s nastalou situací smířila. „Pavla se z toho dostala. A dala se do kupy psychicky u zdravotně. Úplně v pohodě už je tak tři měsíce. Chvilku to sice trvalo, ale dnes už je to zase stará dobrá vysmátá holka,” prozradila její přítelkyně.