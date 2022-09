Kdo je Kristýna Kociánová? Manžel Tomicové čeká dítě se sestřičkou z Ordinace

Zdroj: Profimedia

Když se objevila informace o tom, že Ondřej Malý odešel v prosinci loňského roku od své manželky, herečky Pavly Tomicové, okamžitě se začalo spekulovat o důvodu krachu manželství. Netrvalo dlouho a pravda vyplula na povrch. Ondřej Malý totiž čeká dítě s o dvacet let mladší herečkou Kristýnou Kociánovou.

Ještě donedávna byli Pavla Tomicová a její manžel Ondřej Malý považování za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, to už ale několik měsíců nebyla pravda. Podle informací Blesku krize začala již v září loňského roku, v prosinci se pak Malý od Tomicové odstěhoval.

Populární herečka od té doby prožívá nesmírně smutné chvíle a není se čemu divit. Rozhodně totiž nejde o to, že by si například dvojice dávala pauzu a snažila se vymyslet, jak své životní cesty opět propojit. Malý od Tomicové podle zjištění zmíněné redakce odešel proto, že čeká potomka s o dvacet let mladší herečkou Kristýnou Kociánovou.

Je to srab!

Krize ve vztahu podle všeho trvala nějakou dobu. Těhotenství milenky pak bylo posledním hřebíčkem do rakve. „Když mu Kristýna sdělila sladké tajemství, konečně měl pořádný důvod Pavlu opustit. Je to srab jako všichni ostatní chlapi,” nechala se slyšet kolegyně Tomicové.

Baculatá sestřička z Ordinace

Kristýna Kociánová na sebe poprvé výrazně upozornila v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila přidrzlou zdravotní sestřičku Mirku. Zahrála si ale také v seriálech jako Helena, Přístav, Krejzovi anebo také, stejně jako Tomicová, ve Slunečné.

Od dob Ordinace prošla Kociánová radikální proměnou a podařilo se jí výrazně zhubnout. Třicet pět kilogramů teď zhubla i Tomicová, které ovšem ke štíhlejší postavě namísto diet, cvičení a vyváženého jídelníčku „dopomohl” stres z odchodu manžela a jeho vznikající nové rodiny.