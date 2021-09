Kristýna Leichtová zveřejnila intimní snímek, veřejnost rozdělila na dva tábory

Zdroj: Profimedia

Vnadná herečka už zase způsobila obrovský poprask. Kristýna Leichtová na sociální sítí sdílela intimní snímky, na kterých kojí svoji druhorozenou dceru Rozárku. Zatímco část příznivců jí nadšeně tleská, jiní si myslí, že podobné chování je už hodně přes čáru.

Kristýna Leichtová, která se proslavila filmem Účastníci zájezdu, se před rokem stala už dvojnásobnou maminkou. Kromě tříleté Dorotky s partnerem Vojtou Štěpánkem vychovává ještě mladší Rozárku. A protože herečka vyznává přirozené ženství a domácí porody, nestydí se dcerku kojit na veřejnosti.

Je to láska a občas boj

"Děkuji, že můžu. Je to sranda, je to krása, občas je to boj, je to láska," připsala v létě na sociální síti k několika fotkám, na kterých kojí svoje dítě. Představitelka Ivušky ze seriálu Comeback tak dala jasně najevo, že dceru nakrmí kdekoli, ať už se to někomu líbí, nebo kvůli tomu protestuje.

Už po měsíci totiž sdílela další rodinné snímky s Rozárkou, na kterých všem maminkám doporučuje kojení na jakémkoli místě. Herečka je zkrátka přesvědčená, že ženy nemají žádný důvod k tomu, aby se v takových situacích styděly, nebo dokonce někomu omlouvaly.

Zatímco na první černobílé fotce herečka působí půvabně a vyrovnaně, na další barevné momentce křičí bolestí. Roční dcerka Rozárka Leichtovou zrovna kousla do bradavky. "Co na to napsat prostě? Mateřská láska sluší," pochválil Kristýnu jeden ze sledujících a rozhodně nebyl jediný.

Moje tělo, moje rozhodnutí

"Nádhera! Já opravdu nechápu, že někdo může považovat kojení za nechutný, vždyť je to prostě tak boží a maminka s miminkem tak krásní," zastala se Leichtové další z komentující a dodala, že herečka bude mít fotku na památku.

Pak jsou ale sledující, kterým chování Leichtové pořádně leží v žaludku. "A ne a ne, moje děti vám prostě neukážu! Je to jejich právo!! Ale já kojím a jsem bohyně, takže kojící fotky ukážu celýmu světu!" pustila se do Kristýny ostře jedna z žen.

Jenže herečka si z kritických poznámek sledujících vůbec nic nedělá. "Jo, no! Je to moje tělo, můj Instagram, moje rozhodnutí," odpověděla na drsný útok Leichtová, která si za svými názory pevně stojí.

To, že se někomu kojení na veřejnosti nelíbí, je Kristýně Leichtové srdečně jedno.