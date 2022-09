Nejhorší zážitek herečky Kristýny Leichtové: Cizí muž ji přepadl a ukojil se

Zdroj: Profimedia

Kristýna Leichtová patří mezi oblíbené herečky a matky, které se pravidelně dělí o své názory a postoje na sociálních sítích. Není proto divu, že se maminka dvou dětí netají tím, že si nese do života nešťastnou zkušenost z puberty.

Znáte ji jako dospívající dceru bláznivého zpěváka Tomiho Paciho Ivušku ze seriálu Comeback nebo také jako svůdnou vysokoškolačku Denisu z komedie Účastníci zájezdu. Věděli jste ale, že si tato příjemná a usměvavá herečka nese do života trauma, kdy ji v dospívání přepadl cizí muži, který po ní chtěl nepříjemné věci.

Dvojnásobná maminka dvou holčiček a partnerka Vojtěcha Štěpánka se nebojí o své zkušenosti otevřeně hovořit, proto se se svou dávnou zkušeností svěřila svým fanynkám na sociálních sítích. A je jisté, že to pro ni nemohlo být nic příjemného.

Kristýna by na své dcery nikdy nevztáhla ruku

Nejprve se herečka svěřila, že ona sama, ač pochází z rodiny, kdy se pro pohlavek nešlo daleko, by na své děti ruku nevztáhla.

„Do rodičovství jsem vstupovala s klasickou výchovou občasného plesknutí, pohlavku. Nařezáno jsem nikdy nedostala, protože mi stačil prostě pohlavek a radši jsem byla hodná a poslušná, než aby to bylo horší. A víte co? Doteď se potýkám s tím, že prostě neumím říkat ne. A raději jsem poslušná holka, která dělá věci, které dělat nechce,“ svěřila se na Instagramu ve stories.

Podle ní byl totiž právě v tom problém, když ji kdyby obtěžoval cizí muž a ona se mu bála říct ne, vzdorovat.

Úchyl se před ní uspokojil a utekl, později ho chytili

„Kdyby toho nebylo, možná bych si sebe víc vážila a bojovala za sebe, když mě ve dvanácti letech zneužil mrzký úchyl. Možná bych nebyla poslušná a nedělala všechno, co chtěl, aby to nebylo horší. Možná bych prostě volala o pomoc,“ vzpomíná Kristýna, které, když se vracela domů, strčil nohu mezi dveře úchyl, který ji nutil dělat různé věci, aby se před ní ve finále uspokojil a utekl. Nešlo tedy o klasické znásilnění, ale i tak to musel pro herečku být nesmírně traumatizující zážitek.

„Nic jiného nechtěl, jen trochu dotyky, myslím. Naštěstí se mi nic nestalo. Když odešel, seděla jsem asi dvě hodiny v obýváku a plakala. Pak jsem šla na dramaťák a zjistila, že asi budu dobrá herečka, když na mně nikdo nic nepoznal. Vtipkuju samozřejmě,“ prozradila po čase v rozhovoru pro iDNES Leichtová.

Dotyčného se nakonec podařilo chytit a vzhledem k tomu, že Kristýna nebyla jediná, odseděl si dva a půl roku.