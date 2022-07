Kristýna Leichtová jen v podprsence a kalhotkách: Vím, že to tělo není ideál

Zdroj: Profimedia

Herečka Kristýna Leichtová dlouhodobě pracuje na sebelásce a snaží se v tom podporovat i ostatní ženy na sociální síti. Před několika týdny se proto rozhodla se zvěčnit pouze ve spodním prádle, aby poukázala na to, že i tělo s pár nedokonalostmi je stále krásné a plné síly a energie.

Kristýna Leichtová pravidelně zásobuje své fanoušky na sociální síti různými střípky ze svého života. Často fotí hlavně své dvě milované dcery anebo zážitky z výletů a cest. Před několika týdny ovšem zaskočila sledující ve chvíli, kdy zveřejnila fotku, na které je zvěčněna pouze ve spodním prádle.

Ani já se sama sobě občas nelíbím

Herečka se stále učí milovat samu sebe a své tělo, a to se snaží předávat i ženám, které jí na sociálních sítích sledují. Fotku tedy sdílela hlavně pro ně, aby je naučila nestydět se za své nedokonalosti. „Moje úžasné tělo! Dokonalé! Krásné. Silné! To přijmutí sebe sama je fakt náročná cesta. Já vím, že to mé tělo není ideál. Ani já se sama sobě občas nelíbím,” napsala herečka k fotografii, na které se doširoka usmívá.

„Říkám si: Zamakej, budeš na tom jako ostatní! Zhubni, budeš mít víc serióznější práce. A hele, nic! Je mi to najednou jedno. Koukněte mi na zadek v kalhotkách, na nedokonalé břicho a na prsa v hezké krajkové podprdě. Jsme, jaké jsme. Dokážeme víc, než ukážeme. My to o sobě víme, my to o vás víme!” povzbuzovala Kristýna Leichtová fanynky na Instagramu.

Šaty ze sekáče

A odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Mezi stovkami pochvalných komentářů se objevil jeden i od herečky Mariky Šoposké. „Tyvogoooo, jsi můj idol z konzervatoře forever,” napsala bývalé spolužačce. Srdíčka pak Kristýně poslala i Tereza Brodská.

Kristýna Leichtová si zkrátka nechce hrát na něco, co není. A své poselství se snaží předávat dál. Bojuje také za udržitelnost, a proto se letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary objevila v již nošených šatech, které pocházely ze second handu. Herečka tak chtěla upozornit na zbytečné plýtvání, které je problémem celé planety.