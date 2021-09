Kristýna z MasterChefa terčem útoku: Nebudu jako Pavlína, hájí se

Zdroj: Profimedia

Loňskou řadu MasterChefa sice vyhrál Roman Staša, fanoušci ale mnohem víc řešili nesympatickou snaživku Pavlínu Lubojatzky. Ta patřila mezi nejnadanější kuchařky, svým chováním se ale všem pořádně protivila. Diváci oblíbeného pořadu proto už teď tipují, kdo by se po Pavlíně mohl stát nejméně oblíbeným účastníkem kulinářské show.

Kontroverzní Pavlína nejdříve šokovala svým výrokem, že pro vítězství je schopna obětovat úplně všechno. Když pak nakonec skončila druhá za Romanem Stašou, psychicky se zhroutila. Navíc se údajně od soutěže úplně odstřihla a přestala komunikovat s produkcí.

Do všeho skáču po hlavě

Nedávno odstartovala další, v pořadí už šestá řada populárního pořadu. A vypadá to, že protivná Pavlína by mohla mít svou nástupkyni. Kristýna, která je partnerkou známého hokejisty Davida Musila, totiž nedávno prohlásila, že se ničeho nebojí a do všeho skáče po hlavě.

"Když si něco dám do hlavy, už to jen tak nevypustím. Jsem pro to schopná udělat hodně," řekla Kristýna Zelenková na kanálu Nova Plus, a odhalila tak svůj přístup k soutěži. Amatérská kuchařka si navíc moc dobře uvědomuje, že vyhrané peníze a popularita by jí mohly pomoci splnit si podnikatelský sen.

Jakmile ale Kikina upřímně přiznala, jak moc stojí o titul MasterChefa, hned se zarazila při vzpomínce na nepříjemnou Lubojatzky. "Nebudu jako Pavlína, abych řekla, že obětuju všechno. To ne. Jsem schopná obětovat hodně," snažila se Zelenková vymezit vůči nepopulární soutěžící.

Aby hned nevyletěla

Jenže už teď Kikina od fanoušků na sociálních sítích dostává kapky. "Další Pavlína," napsala například jedna z komentujících. "Aby nebyla první, která vyletí," přidal se další muž. Sledujícím se nelíbí ani to, že novopečená maminka bere do studia několikadenní děťátko.

"Dorazila s miminkem? Dejme tomu bude stále postupovat a o dítě se bude starat přítel, manžel na plný úvazek," měla hned jasno fanynka. Podle dalších názorů by se Kristýna měla místo natáčení raději věnovat rodině.

Uvidíme, jak se Zelenková bude chovat a jestli si získá sympatie diváků, nebo se zařadí k Pavlíně, která se během soutěže stala terčem mnoha drsných vtípků a karikatur.

Co Kristýna předvede v MasterChefu? To se dozvíme už brzy!