Kristýna Ryška kvůli Zlaté labuti panikařila: Těžce nesla odloučení od syna

Zdroj: Profimedia

Herečka Kristýna Ryška má na svém kontě mnoho rolí. V minulosti si zahrála například v seriálech jako Ulice, Guru a Krejzovi či ve filmech Bathory a Spolu. Nyní září ve Zlaté labuti v roli cílevědomé Ireny. Právě ale natáčení nového seriálu z produkce Voyo pro ni bylo v mnohých ohledech i přes její zkušenosti zcela odlišné. Musela se kvůli němu totiž na chvíli vzdálit od své rodiny.

Kristýna Ryška se do povědomí širší veřejnosti zapsala hlavně díky seriálu Ulice, ve kterém několik let ztvárňovala postavu Theu Nekonečnou. Její hvězda od té doby strmě stoupala. Herečka se však neobjevovala jen před kamerou, ale také na divadelních prknech. Následně se ale v roce 2020 na chvíli „ztratila”. Herečka totiž otěhotněla a se svým manželem Janem Ryškou se odstěhovala z Prahy do Rožnova pod Radhoštem.

Skvělá nabídka

Od té doby Kristýna Ryška přijímala spíše menší role, které by jí neukrajovaly tolik času. Zahrála si například vedlejší postavu v minisérii Guru. Pak ale přišla nabídka, která pro ni byla výzvou. A sice role v seriálu Zlatá labuť. Ta byla ovšem podstatně časově náročnější než úlohy, na které byla herečka zvyklá. I tak se ale rozhodla vzít příležitost za pačesy. Zpočátku ale litovala.

Zachvátila ji panika

„Pravda je, že teď jsem točila výjimečně a spíš menší a ohraničené projekty, takže Zlatá labuť je po dlouhé době určitě seriál, ve kterém se „trošku ohřeju“. Moc se na to těším, ale mám z toho taky velký respekt. Upřímně - někdy mě až jímá panika, protože nevím, jak to budeme s Toníkem zvládat a jestli nám nebude v rodině kolabovat logistika,” nechala se slyšet ještě před natáčením v rozhovoru pro novinky.cz.

Naštěstí částečné odloučení nemělo na malého Toníka žádný větší dopad a vnímala jej spíše sama herečka. „Toník je zřejmě naprosto v pohodě. Navzdory těm občasným pochybnostem si pořád dobře uvědomuji, že být jen doma nemůžu. Potřebuji dělat ještě něco dalšího, co mě naplňuje,” dodala ještě.

Kristýna Ryška je momentálně podruhé vdaná. Jejím manželem je ekonom Jan Ryška. V minulosti byla provdaná za scenáristu Matěje Podzimka, který je v současné době manželem herečky Evy Josefíkové.