Po strašidlech ani památky: Byt v prokletém domě z Krotitelů duchů je na prodej

5

Krotitelé duchů – dům

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Fanoušci legendární komedie Krotitelé duchů, zbystřete! Do prodeje se dostal luxusní byt, který se nachází v ikonickém newyorském bytovém domě, v němž se to ve filmu jen hemžilo nejrůznějšími nestvůrami. Hororově ale opravdu nevypadá a láká na přepych i dokonalý výhled. Případný zájemce ale bude muset sáhnout hodně hluboko do kapsy.