Tajnůstkář Kryštof Hádek: Před fanoušky dlouho skrýval třetí dítě

Zdroj: Profimedia

Herec Kryštof Hádek patří k těm osobnostem, které si své soukromí přísně střeží. Na sociálních sítích začal být aktivní relativně nedávno a příspěvků sdílí absolutní minimum. O to více jeho fanoušky překvapil snímek, na kterém jsou zachyceny jeho děti. Všechny stojí na fotografii zády a dívají se z okna. Na tom by nebylo nic šokujícího, kdyby ovšem děti nebyly tři! Právě o nejmenším z nich neměl nikdo ani tušení!

Jako jeden z málo českých celebrit dlouhou odolával síle sociálních sítí a svůj účet na Instagramu si zřídil teprve nedávno. Kdo by však čekal, že na něm bude sdílet nejrůznější střípky ze svého soukromí, ten se hodně spletl. Herec Kryštof Hádek o svém životě v rozhovorech takřka nikdy nemluví, je tedy více než pochopitelné, že jej neukazuje ani na internetu. O to větším překvapením byl snímek jeho dětí. Zarážející byl hlavně jejich počet. Na fotografii jsou totiž tři. Kryštof Hádek je tak podle webu sedmička.cz trojnásobným otcem!

Žádné informace

Dávno jsou pryč doby, kdy Hádek čekal na příchod svého prvního potomka na svět a všem se tenkrát s radostnou novinkou hrdě chlubil. Tentokrát si nechal všechny informace pro sebe a své blízké. Nikdo totiž nevěděl o tom, že je jeho partnerka těhotná, natož že porodila. Dvojici se tedy velkolepá novinka dařila tajit pěkně dlouho.

U snímku tří ratolestí chybí jakýkoliv popisek a fanoušci se tak mohou jen domnívat, zda je nejmenší dítě chlapečkem či holčičkou. Lze předpokládat, že tuto informaci si nechá Hádek ještě nějakou dobu pro sebe.

O soukromí jen výjimečně

Kryštof Hádek si obecně své soukromí přísně střeží, a dokonce ani neprozradil, kdo je jeho partnerkou. Naposledy se, na své poměry velmi otevřeně, rozpovídal v Show Jana Krause. Tehdy měl děti jen dvě. „Mám dva kluky, rodinný život je harmonický v tom nejširším slova smyslu. Já si spíš užívám tohle období. Doufám, že mě překonají ve studiu,” vyprávěl herec a nechal tak všechny alespoň na kousek nahlédnout do svého života.

„Povídám si s nimi. Naposledy se mě ptali, kam zase jdu. Říkal jsem mu, že jdu do práce a malej říkal: ‚Já ty lidi zabiju, to je strašný,’. On to se mnou prožívá, asi si myslí, že za to můžou ostatní lidí,” smál se Kryštof Hádek, na kterém bylo poznat, že se se svou rodinou cítí nesmírně šťastně.

Kryštof Hádek sdílel fotku, která mnohé překvapila: