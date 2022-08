Kuchařová a Brzobohatý udělali finální krok: Po rozvodu prodali byt za miliony

Zdroj: Profimedia

Modelce Taťáně Kuchařové a jejímu bývalému manželovi Ondřeji Gregor Brzobohatému se konečně podařilo prodat jejich společný byt na pražském Smíchově. V luxusním hnízdečku lásky kdysi zamilovaný pár žil několik let, po rozvodu v něm ale ani jeden z nich zůstat nechtěl.

Už je to několik měsíců, co se modelka Taťána Kuchařová a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý rozvedli a spolu s tím pochopitelně řešili i majetkové vypořádání. Kromě jiných věcí společně vlastnili luxusní mezonetový byt na pražském Smíchově, který si pořídili podle informací Blesku v roce 2018 za 25 milionů korun. Zpočátku se spekulovalo o tom, komu byt o rozloze 190 metrů čtverečních připadne a kdo se bude stěhovat. Nakonec se ale stěhovali oba.

Byt plný vzpomínek

Dnes už bývalí manželé v bytě strávili několik šťastných let. Není tedy divu, že v něm ani jeden z nich nechtěl zůstat a byt raději prodali. Jak informoval magazín Rytmus života, Taťána ani Ondřej již nejsou v katastru nemovitostí uvedeni coby vlastníci.

Už předtím se ale oba přestěhovali jinam. Taťána Kuchařová se vrátila do svého bytu na Vinohradech a Ondřej Brzobohatý našel útočiště na Malé Straně.

Bouřlivý rozvod

Spekulace o tom, že je manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého u konce, se začaly objevovat už na konci roku. Následně manželé sami potvrdili, že se domněnky zakládají na pravdě. Zatímco hudebník situaci nechtěl nikterak komentovat, modelce nedělalo problém fanoušky do svého soukromí pustit. V několika rozhovorech otevřeně hovořila o tom, co se v jejím manželství dělo, a na manželovi prakticky nenechala nit suchou.

To trvalo do doby, než jednoho dne Brzobohatému přetekl pohár trpělivosti a na sociální síti zanechal příspěvek, ve kterém se naplno obul do své exmanželky a pohoršoval se nad tím, co vypráví do médií. „Krize, rozchod, rozvod. Vždy jde o selhání dvou partnerů. Není v něm vítězů ani poražených. Hledat viníka či hrát si na oběť je stejně zoufalé a trapné jako obhajovat se před křivými obviněními,” zaznělo v rozsáhlém příspěvku. Od té doby bylo z obou stran ticho.