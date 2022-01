Zpátky do minulosti: Kuchařová a Brzobohatý jsou na fotkách z dětství kouzelní

5

Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý

Zdroj: Profimedia

Dávno předtím, než se poznali, a dávno předtím, než museli zacelovat hluboké rány ze svého rozpadlého manželství, si i oni užívali bezstarostného dětství. Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý svým fanouškům v minulosti několikrát ukázali roztomilé fotografie z dětských let, na kterých byli zachyceni v dobách, kdy vůbec netušili, co všechno je v životě čeká. A snímky to jsou rozhodně okouzlující.