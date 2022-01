Zářili štěstím 8 let: Kuchařová a Brzobohatý byli nejkrásnějším českým párem

Zdroj: Profimedia

Zdálo se, jako by pro sebe byli stvořeni. Když se v roce 2013 dali Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová dohromady, veřejnost byla takřka fascinována tím, nakolik se k sobě dvojice hodila, a mnozí jim předvídali zářivou budoucnost. Jenže po osmi letech na první pohled spokojeného vztahu se začalo ukazovat, co se za pozlátkem skrývalo.

Málokterý český pár dokázal vzbudit takovou pozornost jako Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý. Úspěšná modelka a pohledný hudebník vypadali jako reklama na štěstí. Na společenských akcích se doprovázeli, házeli úsměvy na všechny strany a mohli na sobě oči nechat. Když se po třech letech vztahu vzali, snad nikoho by nenapadlo, že bude velké lásce jednou konec. Jenže se časem začaly objevovat nejrůznější zvěsti, které hovořily o problémech, jež měly na první pohled spokojené manželství sužovat. Manželé si ale vždy přísně střežili své soukromí, a tak dění za zavřenými dveřmi nijak nekomentovali. Dlouho vedené spekulace se později ukázaly jako pravdivé, a to ve chvíli, kdy manželé oznámili rozvod.

Zprvu dělali tajnosti

Už na začátku roku 2013 se proslýchalo, že se začali Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý sbližovat. Modelka zároveň v té době oznámila, že se rozešla s americkým krasavcem Lanem Carlsonem, avšak jakékoliv pletky s Brzobohatým odmítla komentovat. Koncem téhož roku už ale Kuchařová ani Brzobohatý svou vzájemnou náklonnost neskrývali a na veřejnosti vystupovali jako pár. Dokonce nechali fanoušky čas od času nehlédnout do svého soukromí, když sdíleli zamilované snímky na sociálních sítích. Všechno zkrátka vypadalo naprosto pohádkově.

O tři roky později stvrdili svou lásku manželským slibem a vydali se na společnou cestu životem. Veřejnost se pochopitelně začala zajímat o to, kdy manželé plánují počít miminko a založit rodinu. Taťána a Ondřej však vyčkávali na ten nejvhodnější čas. Jenže ten už nikdy nepřišel.

Zvláštní rozchod

V půlce loňského roku Taťána a Ondřej obnovili svůj manželský slib a na první pohled se zdálo, že se snad milují více než kdy předtím. Obnovení manželského slibu však, jak se dnes zdá, bylo jen záplatou na nejrůznější problémy, se kterými se manželé začali potýkat. Ani ne půl roku na to zdroj z jejich okolí tvrdil deníku Blesk, že Taťána a Ondřej již několik měsíců nežijí v jedné domácnosti. To krátce na to potvrdil i sám hudebník. „Máme už vlastní životy, od srpna víceméně žijeme každý po svém,” šokoval Ondřej Gregor Brzobohatý svou reakcí v pořadu Showtime. V té době se pak začal objevovat po boku nové ženy.

Ale Taťána s tvrzením svého manžela tak úplně nesouhlasila. „Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby,” vzkázala prostřednictvím zmíněného pořadu Taťána Kuchařová, která dle všeho o nové lásce svého muže neměla sebemenší tušení.