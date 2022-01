Od tajných začátků až po těžký rozvod: Kuchařová a Brzobohatý tvořili pár 8 let

Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová

Když se před osmi lety dali dohromady, zrodil se dost možná ten nejkrásnější pár českého šoubyznysu. Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý vedle sebe vypadali báječně, skvěle si rozuměli a měli zkrátka všechno, co bylo ke spokojenému životu potřeba. Tedy alespoň tak to vypadalo do doby, kdy dvojice prozradila, že se po osmi letech vztahu rozvádí.