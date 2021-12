Lásky s nešťastným koncem: Taťána Kuchařová se v životě spálila už několikrát

Zdroj: Profimedia

Je krásná, úspěšná, ráda pomáhá lidem a má srdce na správném místě. Přesto se jí na poli lásky ne vždy úplně dařilo. Když si Taťána Gregor Brzobohatá, rozená Kuchařová, před lety brala hudebníka Ondřeje Brzobohatého, mnozí věřili, že jejich láska vydrží. Po nějaké době se však začalo spekulovat o tom, že se manželství hroutí. V současné době pak manželé prý řeší rozvod.

Když se Taťána Kuchařová v roce 2006 stala Miss World, nejenže se jí otevřely dveře do celého světa, ale také se stala středem zájmu mnohým mužů. Modelka si však pečlivě vybírala, komu otevře své srdce. I přesto ale na poli lásky zažila několik bolestivých zklamání.

Z milenců přáteli

Vůbec prvním partnerem Taťány Kuchařové poté, co vstoupila do povědomí širší veřejnosti, byl bývalý pražský radní Milan Richter. Dohromady se dali na konci roku 2007, vztah ale zpočátku tajili. Když známost v médiích potvrdili, začali se bok po boku objevovat na nejrůznějších společenských akcích a působili vedle sebe nesmírně šťastně. Jenže na začátku roku 2009 se už šuškalo, že se modelka a radní rozešli. O několik měsíců později spekulace sama Kuchařová potvrdila. Důvod rozpadu vztahu ale nikdy neprozradila. „Zůstali jsme přátelé, víc bych to nerada komentovala,” nechal se tenkrát modelka slyšet pro iDNES.

Ze vztahu do vztahu

Po rozchodu s Milanem Richterem se Taťána Kuchařová seznámila s americkým modelem Lanem Carlsonem a nutno říct, že vedle sebe vypadali opravdu skvostně. Vztah vydržel čtyři roky a mnozí už slyšeli znít svatební zvony. Jenže i tentokrát se ukázalo, že americký krasavec není pro českou modelku tím pravým. „Ano, s Lanem jsme se rozešli koncem února. Nechtěla jsem to nikde veřejně sdělovat, je to moje soukromí. Neměla jsem potřebu to ventilovat veřejně. Jsem opět volná a je to hezký pocit,” uvedla v květnu roku 2013 Kuchařová. Ale tak úplně volná nebyla. Už v té době se totiž mluvilo o tom, že si je stále blíž a blíž s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým, což se později potvrdilo.

O tři roky později se Ondřej a Taťána vzali a všechno vypadalo naprosto pohádkově. Nejen fanoušci modelky, ale i ona sama věřili, že se jí konečně podařilo najít svou životní lásku. Bohužel ale ani tahle pohádka neměla šťastný konec. Taťána Gregor Brzobohatá a její manžel Ondřej se v současné době rozvádějí. Podle zdroje z jejich okolí, se kterým mluvil deník Blesk, jsou již manželé na podmínkách rozvodu domluveni a Ondřej se už dokonce odstěhoval z jejich společného bytu.