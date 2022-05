Kuchařová a Písařovicová bývaly kamarádky: Dnes by spolu pózovaly jen těžko

Zdroj: Profimedia

Byly časy, kdy k sobě měly Taťána Kuchařová a Daniela Písařovicová poměrně blízko. Těm už je ale dávno pryč a rozhodně v nejbližší době nehrozí, že by došlo k obnovení přátelství. Modelka totiž stále jen stěží rozdýchává, že se její dnes už bývalý manžel Ondřej Gregor Brzobohatý zamiloval do její někdejší kamarádky v době, kdy byli stále ještě manželé.

Doby, kdy bylo ještě manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého zalité sluncem, zůstaly jen v jejich vzpomínkách. Jako pár dvojice vyrážela do společnosti velmi často a nechyběla na nejrůznějších večírcích a oslavách. Jednou z nich byla před devíti lety i oslava narozenin Tančírny Petra Čadka v pražských Holešovicích. Právě tam novináři z deníku Blesk pořídili fotografii, která svědčí o tom, že si Taťána Kuchařová velmi dobře rozuměla i s moderátorkou Danielou Písařovicovou.

Snímek plný radosti

Na snímku obě krásky pózují bok po boku, stojí v těsné blízkosti vedle sebe a dívají se do objektivu fotoaparátu s velkými úsměvy na tváři. Z fotografie je jasné, že si Daniela Písařovicová a Taťána Kuchařová společně užily skvělý večer. Nejde přitom o jediný důkaz toho, že byly tyto dvě dámy dobrými kamarádkami. Přátelství totiž pro zmíněnou redakci potvrdil i zdroj z jejich okolí.

Přátelství ovšem postupem času, zdá se, vyprchalo. A nyní už je jasné, že k jeho obnovení rozhodně nikdy nedojde. Daniela Písařovicová by totiž podle mnohých informací měla být novou partnerkou Ondřeje Brzobohatého, bývalého manžela Taťány Kuchařové, který si údajně začal s půvabnou moderátorkou ještě v době, kdy byl s Taťánou ženatý.

Co k tomu říct?

Zpráva o tom, že se čerstvě rozvedený Brzobohatý zapletl s Písařovicovou, se k modelce dostala poměrně rychle. „Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct?” vzkázala pro CNN Prima News před časem Taťána Kuchařová.

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová si své soukromí přísně střeží a nový vztah tedy prozatím oficiální nepotvrdili. O jejich lásce už ale není pochyb. Před pár dny totiž fotoreportéři Blesku přistihli dvojici při nákupu potravin, během kterého se hrdličky dokonce políbily.