Kuchařová přiznala po rozvodu psychické problémy: Jdu dál, nic jiného mi nezbylo

Zdroj: Profimedia

Od oznámení rozvodu s Ondřejem Brzobohatým se někdejší Miss World Taťána Kuchařová nezastaví. Lítá z jedné dovolené na druhou, přijímá hromadu pracovních nabídek, zkrátka si užívá života, jak se dá. Prozradila ovšem, že začátky života o samotě nebyly zdaleka tak lehké.

Rána pod pás

„Měla jsem období, kdy jsem nebyla schopná vůbec nic dělat a byla jsem ráda, že jsem ráno vstala,“ otevřeně Kuchařová přiznala na veletrhu Beauty Forum v Brně. Není se čemu divit, že modelku sebral rozchod až takovým způsobem. Jen krátce poté, co znovu obnovili manželský slib, nachytali fotografové Ondřeje v náručí s tanečnící Zuzanou Pilnou. "Bylo to bolestivé, byla to zrada, ale myslím, že jsem z toho nejhoršího venku. Myslím, že už to dám. Začala jsem nový život a těším se z toho. Jdu dál, nic jiného mi nezbylo. Pracovně zažívám nejkrásnější roky. Jsem úspěšná, šťastná, rozjela jsem svou značku. Pracovně to je fantastický, tak teď už jen najít toho parťáka do života," zasnila se v rozhovoru pro super.cz.

Nové vlasy, nový život

Za vztahem s hudebníkem dělá opravdu obrovskou čáru, zároveň přiznává, že na nic nespěchá. "Jsem určitě za půlkou. Zdravému člověku trvá 6-36 měsíců vzpamatovat se ze ztráty, ze životní změny. Ostatní to zvládnou za týden, za měsíc. Já jsem zdravý člověk, který se s tím vyrovnává standardně. Bylo tam hodně investováno, věřila jsem všemu až do poslední chvíle. Trvá to, ale jsem na dobré cestě. Mám obrovskou podporu přátel, rodiny, lidí, kteří si také prošli toxickým vztahem. Je to na dobré cestě," ujistila sebe i své fanoušky. K novému startu jí pomáhají staré osvědčené rady, které zná nejedna žena po rozchodu. Patří mezi ně například ostříhání vlasů, k novému sestřihu blonďátá kráska dodala: „Nové vlasy a nové začátky“. Svůj nový účes vynesla o víkendu na finálový galavečer Miss Czech republic, nutno říct, že v krásných červených šatech zastínila i o řadu let mladší modelky.