Taťána Kuchařová se rozvádět nechtěla, nový vztah manžela je pro ni zklamáním

Tvrzení zdroje z okolí Taťány Kuchařové a jejího manžela Ondřeje Gregor Brzobohatého o tom, že jsou manželé domluveni na podmínkách rozvodu, se dle všeho nezakládá tak úplně na pravdě. Jak totiž nyní modelka řekla, s manželem ještě před pár dny plánovala rozšířit rodinu, namísto toho se dozvěděla, že se Ondřej zamiloval jinde. Slovo rozvod tedy z její strany padlo až nyní.

O problémech v manželství Taťány Gregor Brzobohaté a Ondřeje Gregor Brzobohatého se mluvilo již delší dobu. Až v posledních dnech ale věci nabraly pořádný spád. Zdroj z jejich okolí pro Blesk tvrdil, že jsou manželé již víceméně domluvení na podmínkách rozvodu a že již delší dobu ani nežijí spolu. V podobném duchu se následně vyjádřil i sám Ondřej. „Máme už vlastní životy, od srpna víceméně žijeme každý po svém,” odpověděl hudebník na dotaz v pořadu Showtime. Jenže jak se zdá, minimálně Taťána se rozvádět nechtěla a do poslední chvíle doufala, že se vztah s jejím manželem urovná.

O nové partnerce neměla tušení

Kromě informací o rozvodu fotoreportéři Blesku přinesli také snímky, na kterých je Ondřej Gregor Brzobohatý zachycen po boku krásné tanečnice Zuzany Pilné. A z jejich chování bylo jasné, že je pojí více než jen přátelství. To Taťánu Kuchařovou velmi zaskočilo a rozhodla se uvést věci na pravou míru.

„Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby,” vzkázala modelka a nejkrásnější žena světa pro rok 2006 webu iDNES.

Manželství ukončil Ondřej

Z reakce Taťány Kuchařové je zřejmé, že se do poslední chvíle snažila skomírající manželství zachránit. Jenže podle všeho po záchraně toužila jen ona. „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě, a já to respektuji,” napsala po vlně spekulací modelka na sociální síti. „Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu,” dodala ještě, aby předešla nejrůznějším domněnkám.