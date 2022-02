Taťána Kuchařová na Valentýn kašle: Podpořila i další, kteří jsou na tom stejně

Zdroj: Profimedia

Svátek zamilovaných může být krásným dnem pro všechny, kteří jej mají s kým sdílet. Ti, jež vedle sebe nemají žádnou polovičku, od níž by dostali pugét růží nebo růžové srdce, je to den jako každý jiný. Naopak ale pro ty, kteří před nedávnem prošli bolestivým rozchodem, může být svátek zamilovaných noční můrou. A jedním z nich je i modelka Taťána Kuchařová. Ta se ale rozhodla, že nebude smutnit, a s oslavami připadajícími na den svatého Valentýna se vypořádala po svém.

Do poslední chvíle doufala, že se jí podaří manželství zachránit. Když se ale Taťána Kuchařová dozvěděla, že se její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý během složitého období stačil zamilovat jinde, všechny její naděje se rozplynuly. „Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo,” reagovala nejkrásnější žena světa pro rok 2006 v pořadu Showtime na snímky fotoreportérů Blesku, kterým se podařilo zachytit Brzobohatého v doprovodu tanečnice Zuzany Pilné.

Sexy návrat

Jindy tajnůstkářský pár následně na sociálních sítích učinil prohlášení, v němž veřejně oznámil, že je jejich láska minulostí. „Naše cesty se rozešly. Prožili jsme krásná léta, za která jsme vděčni jeden druhému,” napsala modelka na svém Instagramu a k příspěvku připojila snímek z dob, kdy do sebe byli s manželek bláznivě zamilovaní. „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě a já to respektuji,” dodala ještě Kuchařová.

Po oznámení se modelka na několik dní stáhla ze sociálních sítí, aby mohla zpracovat všechno, co se stalo. Po Novém roce se ale vrátila. A to se vší parádou. Taťána Kuchařová totiž navázala spolupráci se známým prodejcem spodního prádla a od té doby své fanoušky zásobuje provokativními snímky, na kterých je sexy víc než kdy dřív.

Na Valentýna kašle

Oslavy dne svatého Valentýna jsou pro ty, kteří si v přecházejících týdnech prošli bolestivým rozchodem, podstatně náročnější. Všudypřítomná srdíčka, reklamy a společné snímky těch, jež jsou až po uši zamilovaní, jen přidávají sůl do rány těm, kteří mají bolavá srdce. Taťána Kuchařová si ale ze svátku zamilovaných nic nedělá. „Tohle mi ráno přistálo v telefonu. Tak všem, kteří to mají podobně,” napsala modelka k nejnovějšímu příspěvku s textem v angličtině, který v překladu znamená: „Sr*t na den svatého Valentýna. Jsi svobodná a úžasná!” Zdá se tedy, že modelka doma do polštáře určitě plakat nebude.