Hvězda Kukaček Sabina Remundová: "Největší zlom v mém životě bylo mateřství!"

Seriál Kukačky má od první odvysílaného dílu veliký divácký ohlas. Velikou zásluhu na tom mají především herci v hlavních rolích, kteří dali celému příběhu tvář. Sabina Remundová je z role nadšená a říká, že v reálném životě dochází k záměnám dětí často.

Sabina Remundová hraje v seriálu Kukačky velice přesvědčivě roli jedné z matek vyměněných dětí. Herečka má v reálném životě syna a dceru a proto se musela při ztvárnění své postavy od děsivé představy emočně oprostit.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že příběh vznikl na základě reálné události z Třebíčské nemocnice, kde došlo k výměně holčiček před patnácti lety, není tomu tak.

Režisér seriálu Biser Arichtev vycházel z vlastní zkušenosti! "Inspirací mi byla vlastní zkušenost. Mé mamince přinesli po porodu místo mě cizího kluka. Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu," prozradil v rozhovoru pro ČT. To samé zdůrazňuje i Sabina Remundová.

Příběh je Kukaček je čistě fiktivní, k záměnám dětí ale v reálu dochází často

"Nerada bych, aby si lidé mysleli, že je náš příběh přesnou kopií události Třebíčských dětí. K záměnám dochází velice často a nebylo by mi příjemné hrát tuto roli s vědomím, že někde žijí tyhle holčičky a třeba se dívají na svůj příběh," řekla Sabina Remundová v DVTV.

"Pamatuji si, že jsem před lety ten příběh z Třebíče četla a tehdy mě to velmi zasáhlo. Během natáčení jsem se k němu ale už nevracela. Olgu jsem chtěla hrát, od začátku jsem věděla, že tu roli chci a je přesně pro mě. Vešla jsem na casting s tím, že ji získám," přiznala herečka své nadšení z projektu.

"Měla jsem obavu, že diváci tak těžké téma nepřijmou. Ten ohlas je zatím úžasnej, mám z toho velikou radost," říká Remundová. Ačkoliv si to prý zprvu neuvědomila, právě role Kukačkách je v její kariéře zlomová.

Kukačky jsou pro Sabinu Remundovou zlomovou rolí

"Že jsou Kukačky zlomové v mé kariéře? Nikdy jsem o tom takto neuvažovala. Pro mě byl třeba obrovský životní zlom, když jsem se stala dvojnásobnou matkou. Tehdy jsem musela leccos změnit. Ale je pravda, že lidé to tak skutečně vnímají. Je to i tím, že jsem dostala asi největší plochu, jakou jsem dosud hrála a díky tomu si mě všimli i lidé, kteří mě do té doby nezaregistrovali," pochvaluje si Remundová.

Herečce denně chodí na roli Olgy pozitivní ohlasy, což ji velmi těší. "Píší mi lidé, často dlouhé zprávy a děkují mi za to, jak jsem se postavy ujala, těší mě to. Srovnání s mojí maminkou mi dnes už nevadí, hodně se to přetřásalo když jsem byla mladá, dnes už mám svou stopu," říká Remundová, která už ze stínu své slavné maminky vstoupila před lety.

"S maminkou jsme si osobně i pracovně blízké, hrajeme spolu v divadle. Jsem za to šťastná, alespoň se vídáme častěji. Je to úžasné pro nás pro obě, můžeme se na sebe spolehnout," nešetří dcera Ivy Janžurové chválou.

Sabina Remundová se na rozdíl od jiných kolegů v pandemii nenudí, kromě starosti o své potomky má neustále práce nad hlavu.

"Mám doma dvě děti, 15 a 17, takže poslední měsíce se hlavně věnuji jim. Dcera se dostala na uměleckou školu, takže jsme se teď připravovali na zkoušky, jsem ráda že to vyšlo. Do toho jsem měla jsem hodně natáčení, rozhodně se nenudím," uzavřela.