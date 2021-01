Může za rakovinu Pomeje? Michaela Kuklová popsala, jaké peklo s ním zažila

Už dlouho věděla, že je s jejím tělem něco špatně. Když podstoupila mamograf i sono, výsledky byly negativní. Až po dalších testech se ukázalo, že má rakovinu prsu. Teď už je vše špatné zažehnáno a filmová Jasněnka se může nyní opět vrhnout do práce. Ví však, že se musí šetřit. Zpětně se ani nediví, že zákeřnou nemoc prodělala vzhledem ke stresům, které v minulosti prožila.

Byla to láska jako trám. Míša Kuklová Pomejemu věřila a z čirého citu si ho vzala. Jenže… Jiří Pomeje byl snílek a megaloman, což potvrdily následně ještě dvě jeho ženy – již zesnulá Iveta Bartošová a dále pak Andrea Pomeje, která má s producentem dceru Aničku.

Jeho obrovské dluhy ze ztroskotaných projektů se na Míšu valily ze všech stran. „To, o čem můžu mluvit, je těch deset let soudů. Nedivím se, že mám tuto nemoc, protože je hormonální a stresová. Nedivím se tomu,“ uvedla Kuklová pro web Expres.cz.

Jiří Pomeje Kuklovou zničil

„Soudy se táhly deset let a čelila jsem těm šedesáti milionům dluhů z postu manželky, protože Jirka Andělskou tvář udělal na fyzickou osobu. Tam jsem cítila dlouho křivdu, protože jsem si říkala: Kruci, nepůjčila jsem si peníze, vdávala jsem se z lásky a teď mám exekuci na rodném domě, kde mám třetinu,“ rozohnila se herečka.

„Může to odnést moje rodina. Bylo to těžké. Ta vidina toho, že bych skončila na životním minimu, že by mi vzali vše, co bych vydělala, tudíž bych nemohla ani vykonávat své zaměstnání, protože to, co bych si vydělala, by mi nestačilo ani na náklady, které souvisí s výkonem mého povolání,“ dodala.

Deset let po soudech ji poznamenalo

Na její tělo to bylo prostě moc a stres si o pár let později vybral svoji daň. „To, co prožilo mé tělo za šok, v myšlence bylo, jako bych se propadla do jádra Země. Do středu Země. Propad celého těla dolů. Jako by vás probodly tisíce, miliony jehel naráz. Jako rána elektrickým proudem. To jsem prožívala deset let,“ popsala, jak trpěla.

Nad správkyní konkurzní podstaty soud třikrát vyhrála, ale trvalo léta než prokázala, že o dluzích svého manžela neměla ani tušení. V neuvěřitelném stresu žila několik let a je vlastně zázrakem, že ji nemoc nenapadla mnohem dříve.

Léta byla ve stresu

Kdyby mohla vrátit čas, jistě by si Jiřího Pomeje nikdy nevzala a mohla si léta útrap ušetřit. „Jirka byl sebedestruktivní. Já jsem člověk, kterému co řeknou, jdu dělat a plním. Doktorům naplno věřím. Když mi řekli operace, ležela jsem na stole. Házela jsem šipku na lehátko,“ popisuje Kuklová svůj přístup.

„Já jim věřím. Věřím moderní medicíně. Kdybych dostávala chemoterapii, řeknu: Pojď do mě, buňky to zvládnou. Vědí, co dělají. To mi pomáhá. Vše, co mi dělají a mám pocit, že mě bolí a ubližuje mi, to mi pomáhá,“ svěřila se.

Nediví se, že ji napadla rakovina

Teď už je herečka relativně klidná, i když ví, že ji čeká ještě dlouhá hormonální léčba. Ona je však silná a budoucnosti se nebojí. Jediné, co je pro ni důležité, je zdraví a její syn, který bude vždycky na prvním místě.

Dosud jí byl oporou její přítel Josef Wittner

Pár už ale netvoří

Míša se synem