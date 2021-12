Michaela Kuklová a Jiří Pomeje: Dávné snímky ukazují, jak moc se kdysi milovali

Zdroj: Profimedia

Michaela Kuklová prožila po boku Jiřího Pomeje třináct let, manželství ale bylo zatíženo dluhy, které producent během vztahu nasekal. Herečku i po rozvodu pronásledovala minulost a sama přiznala, že šlo o velmi stresující období. I přesto ale na svého bývalého manžela Kuklová nezanevřela a poslala mu dojemný vzkaz do nebe.

Příběh Michaely Kuklové a Jiřího Pomeje připomínal scénář z červené knihovny. Byla to láska jako trám, herečka se zamilovala do filmového producenta a první roky jejich vztahu vypadaly velice nadějně.

Vše se ale změnilo v době, kdy se Pomeje dostal do obrovských dluhů. Zesnulý producent natáčel film Andělská tvář, který mu doslova zlomil vaz. Jelikož v půlce projektu investoři odmítli poskytnout zbytek financí na dotočení snímku, musel si Pomeje půjčit několik milionů a to byl pro něj začátek konce.

Producent začal problémy zapíjet alkoholem a nakonec se mu rozpadlo manželství s krásnou herečkou. Rozvodem ale trápení Kuklové neskončilo.

Michaela Kuklová, Jiří PomejeZdroj: Profimedia

Soudy se táhly deset let

Michaela Kuklová čelila dluhům svého exmanžela ještě dlouhé roky po ukončení vztahu. "Soudy se táhly deset let a čelila jsem těm šedesáti milionům dluhů z postu manželky, protože Jirka Andělskou tvář udělal na fyzickou osobu. Tam jsem cítila dlouho křivdu, protože jsem si říkala: Kruci, nepůjčila jsem si peníze, vdávala jsem se z lásky a teď mám exekuci na rodném domě, kde mám třetinu. Bylo to těžké. Ta vidina toho, že bych skončila na životním minimu, že by mi vzali vše, co bych vydělala, tudíž bych nemohla ani vykonávat své zaměstnání, protože to, co bych si vydělala, by mi nestačilo ani na náklady, které souvisí s výkonem mého povolání," přiznala před časem herečka Expresu s tím, že nejspíš právě nahromaděný stres mohl u ní vyvolat rakovinu prsu, se kterou před rokem bojovala.

"Nedivím se, že mám tuto nemoc, protože je hormonální a stresová. Nedivím se tomu," postěžovala si hvězda. Na všechno špatné ale Michaela už zapomněla a dnes na exmanžela vzpomíná jen v dobrém, což dokazuje i její vzpomínka k nedožitým narozeninám Jiřího Pomeje.

Kuklová bohémského herce milovalaZdroj: profimedia

Prožívám některé životní okamžiky znovu

"Dnes by měl Jirka 57 let. Probírám se fotkami, je jich tolik… První fotka mi připomněla, jak rád ochutnával vše neznámé a tak si dal v Turecku nějakou hodně ostrou místní specialitu hned ten první den a bylo mu z toho tak zle, že do konce pobytu byl na dietě. Zhubl a moc se mi takhle líbil. Na druhé fotce je na lanovce ve Špindlu s naší jezevčicí Amy. Když jsem ji jako štěně přinesla domů, zlobil se a jak to tak bývá, pak tvořili nerozlučnou dvojici. Třetí fotka je z Thajska, které miloval. Čtvrtá fotka je návrat z premiéry pohádky Z pekla štěstí na Mallorce. Pátá z časů, kdy jsme ještě naši budoucnost viděli růžově. Šestá u nohou Eifellovky v Paříži," napsala Michaela Kuklová na Instagramu a přidala společné fotky s Jiřím Pomejem.

Ve svém archívu našla herečka i další snímky, na kterých jsou zesnulé hvězdy českého showbyznysu. "Z poslední fotky mě mrazí. Zleva: Karel Svoboda, Jirka, (ředitelka Planet Hollywood - doufám, že přeživší), Zdeněk Borovec a Ivetka Bartošová, když byla ještě v plné síle, kráse a netušila, že bude jednou Jirka jejím mužem. Někdy mi bývá smutno, že odešlo z mého života už hodně veliké množství lidí. Jakoby se s jejich odchodem přítomnost teprve skutečně stala minulostí. Čím dál raději se vracím do vzpomínek a prožívám některé životní okamžiky znovu. Jsou to setiny vteřin, které mě přenesou, ale v ten moment tam jsem. Přítomně a živě. A někdy se vzápětí dostaví zvláštní stesk a bol, jak nám ten vyměřený čas rychle ubývá. A ty vzpomínky…dostavují se mi jen ty pěkné. Milá převeliká bando z poslední fotky, přeju tam nahoru parádní narozeninovou oslavu," dodala ve svém emotivním vzkazu.

Michaela Kuklová na svého exmanžela vzpomíná jen v dobrém