Cesta za lepšími zítřky: Kůrka o tom, kolik má splaceno ze svých dluhů

Zdroj: Profimedia

Muž roku Josef Kůrka se stal nechtěně centrem pozornosti, když se česká média rozhodla informovat o tom, že se má pohledný sportovec a čerstvý tatínek nacházet ve finančních problémech a až po uši se topit v dluzích. Redakce Kafe.cz proto partnera inlfuencerky Angie Mangombe oslovila s dotazem, jak se situace ve skutečnosti má.

“Já jsem byl docela překvapený, když se všechny ty články objevily, protože se tím, že jsem v insolvenci, nijak netajím a navíc je to už tři roky stará záležitost. Musím ale říct, že to vyznělo více dramaticky, než to ve skutečnosti je,” řekl Josef Kůrka pro Kafe.cz hned na úvod.

“Stalo se to, že jsem si před lety otevřel posilovnu s barem, na což jsem si vzal úvěr. Pak ale přišel covid a podnikání se tak pochopitelně nedařilo. Ozvala se mi banka, která chtěla peníze zpět, ale v tu dobu jsem na tom byl opravdu špatně, a tak mi vlastně nezbylo nic jiného, než jít do té insolvence,” vysvětlil okolnosti, za jakých mu dluh vznikl.

“Bylo to necelých osm set tisíc. Firmu jsem poté ale prodal, čímž se ta částka o něco zmenšila, a nyní posílám na splátky kromě povinné částky také něco navíc, takže se už brzy dluhu zbavím. Zrovna včera jsem se na to díval a zhruba v listopadu příštího roku bych měl mít vše doplaceno,” prozradil s nadějí v hlase Josef Kůrka.

Dnes bych podnikal trochu jinak

Podle jeho slov se pochopitelně jedná o nepříjemnou životní zkušenost, popral se s ní ale docela statečně. “Poučil jsem se a kdybych podnikal dnes, už bych některé věci určitě udělal jinak. Na druhou stranu, za covidu se tohle stalo spoustě lidí a jsou lidé, kteří jsou na tom ještě mnohem hůř,” dodal Josef Kůrka pro Kafe.cz.

Jeho partnerka Angie Mangombe, se kterou má novorozeného syna Rafaela, o jeho finančních poměrech ví a je mu tak důležitou oporou v nelehké situaci. Jejich vztah byl v počátcích jako na houpačce a založení rodiny tak brzy neplánovali, s novými životními rolemi se tak sžívají za pochodu. Jak ale sympatická influencerka před časem pro Kafe.cz prozradila, jako rodina se zatím sžívají pěkně.