Únos kvůli kytaře Kurta Cobaina: Exmanžel Francis Bean musel najmout ochranku

Hledáte stabilní, dobře placenou práci v čistém a moderním prostředí s každoročním navyšováním mzdy? Chcete si vybrat, zda budete chodit na 8 h nebo 12 h směny a mít spoustu bonusů, třeba dovolenou u Pradědu za pár kaček? Pracujte pro světového lídra ve svém oboru Hledáme šikovné uchazeče/čky do výroby přímo do kmenového stavu společnosti - NEJEDNÁ SE TEDY O AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. Není třeba žádná praxe, vše Vás rádi naučíme! Náplň práce: Obsluha výrobních zařízení nebo balící linky. Jednoduchá práce s řídícím systémem a vedení záznamů. Udržování pořádku na pracovišti. Místo výkonu práce: Opava. #jbvwX

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) VEDOUCÍ STŘEDISKA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JIČÍN. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Popis pracovní pozice: , Tým střediska pracuje metodami case managementu a psychosociální rehabilitace, aby podpořil zotavení lidí s dlouhodobou duševní nemocí, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy. , Vedoucí střediska zodpovídá za vedení odborného týmu, kvalitu poskytování služeb uživatelům sociálních služeb a organizaci chodu celého střediska., Nabízíme: , 1. Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci v organizaci s otevřenou a kreativní firemní kulturou, 2. Kvalitní zaškolení a uvedení do organizace včetně akreditovaných kurzů, které Vás připraví na výkon práce, 3. Prostor pro tvořivost a seberealizaci, 4. Intenzivní metodické vedení, systém konzultací a externí supervize, 5. Pružnou pracovní dobu, možnost sick days a administrativní práce z domu, 25 dnů dovolené, 6. Služební mobil, PC a notebook, 7. Mzdu a osobní ohodnocení odpovídající pracovní pozici a kvalitě odvedené práce, Požadujeme: , 1. Vzdělání VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociálně právní činnosti, charitní a sociální činnosti apod. , 2. Řidičský průkaz skupiny B , 3. Trestní bezúhonnost , 4. Zodpovědnost a dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní chorobou, 5. Uživatelskou znalost práce s počítačem, Výhodou:, 6. Předchozí zkušenosti z oblasti sociální práce, 7. Zkušenosti s vedením týmu, 8. Organizační schopnosti, 9. Schopnost samostatné práce a rozhodování, 10. Schopnost týmové spolupráce, 11. Spolehlivost při plnění svěřených úkolů, 12. Otevřená komunikace, znalost svých hranic a práce s nimi, 13. Psychická odolnost, 14. Ochota učit se novým věcem, Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis (co očekáváte od dané pozice a co můžete nabídnout) elektronicky na adresu marek.fiala@pdz.cz. Zasláním svého životopisu udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v?souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.. Pracoviště: Péče o duševní zdraví, z.s. - středisko jičín, 17. listopadu, ďż˝.p. 1074, 506 01 Jičín 1. Informace: Marek Fiala, +420 777 119 214.