Největší skandály na KVIFF: Agresivní Hanychová, pařmen Macháček a spící Ruppert

Filmový festival v Karlových Varech není jen přehlídkou skvělých snímků a krásných rób, ale leckdy také nejrůznějších průšvihů celebrit. Přestože na některé eskapády se v řádů týdnů takřka zapomene, jiné utkvěly v paměti fanoušků festivalu dodnes. Kdo se dříve ve Varech postaral o pořádný poprask?

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku bývá pravidelně Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Do lázeňského města se každoročně sjíždí celá řada nejen českých, ale i světových celebrit, aby oslavily představené snímky a blýskly se v drahých róbách. K festivalu ale neodmyslitelně patří také nejrůznější večírky. A právě skandály, které na nich v minulosti vznikly, mnohokrát vzbudily větší pozornost než samotný festival.

Agáta pod obraz

Agátě Hanychové se kdysi podařilo to, co snad do té doby nikomu. Někdejší královna večírků byla pravidelnou návštěvnicí filmového festivalu v Karlových Varech až do roku 2012. Tehdy se totiž do Varů vydala se svým dnes už bývalým partnerem Mirkem Dopitou a po bujarém večírku ztropili pořádný tyjátr. Podle informací eXtra.cz alkoholem značně posílená Hanychová po cestě na hotel upadla a kolemjdoucí turista s fotoaparátem kolem krku se jí snažil pomoct.

Její partner si ale turistu spletl s paparazzi a okamžitě jej napadl. Ke konfliktu byla nakonec přivolána policie, ke které se milenci nechovali zrovna slušeně, a nakonec Hanychovou a Dopitu odvezli s želízky na rukou. Agáta následně od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky dostala několikaletý zákaz vstupu.

Večírek v řece

V roce 2010 se zase o pořádné pozdvižení postaralo trio Geislerová, Dyková a Macháček. Zmíněný herec během festivalu slavil své 44. narozeniny a oslava to nebyla vůbec malá. Trvala dokonce i do pozdějších ranních hodin, kdy se podle Blesku umělci společně s dalšími lidmi vydali kolem sedmé hodiny ráno k řece Teplá, do které rozjuchaně skákali posilnění alkoholem. Jejich povyražení pochopitelně neuniklo pozornosti mnohých.

V hlavní roli alkohol

Alkohol zkrátka na filmovém festivalu teče proudem a na jeho popíjení doplatila i spousta dalších. Například i zpěvák Marek Ztracený, kterého konzumace červeného vína stála otřes mozku a rozbitou hlavu, když se pod parou snažil sejít schody. „Spadnul jsem na hlavu, tekla mi krev a pak už si nic nepamatuju,” svařil se kdysi zpěvák Blesku.

Opilý Matěj Ruppert zase nebyl ani schopen se dopotácet do svého hotelu, a tak složil hlavu na lavičce uprostřed kolonády, kde si jej fotili novináři i kolemjdoucí návštěvníci Karlových Varů. A jak uvádí web ženy.iprima.cz, během jednoho ročníku musela zasahovat ochranka proti Oldřichu Kaiserovi, který se opilý snažil dostat na pódium, na němž zrovna zpívala kapela Olympic. Herec byl nakonec z akce vyveden. Podobných excesů se ale na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary objevilo mnohem víc.