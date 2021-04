Like House: Máma Lady promluvila o práci v erotice, dceru ve všem podporuje

Lada Horová se nijak nestydí. Ve vile, kde je zavřená s dalšími sedmi influencery, chodí spoře oděná a co má na srdci, to řekne. I když budí kontroverze, reality show Like House má díky ní skoro až erotický nádech. To by asi každému rodiči vadilo, ale miminka Lady je pro. Možná ji k tomu totiž dokonce sama vede.

Bez nadsázky se říci, že některé tiktokové příspěvky jsou velmi vyzývavé. Natřásat se na krátkých videích umí zejména dívky. Cizí to není Marii Rosecké, Báře Stříteské ani Ladě Horové, jenž jsou spolu zavřené ve vile blízko Berouna.

Všechny spolu budou společně s dalšími účastníky trávit tři měsíce a na konci diváci odhlasují, kdo se stane vítězem reality show Like House a odnese si půl milionu korun. Holky tak vědí, že vyzývavost je na místě, jelikož prodává.

Dobře to zřejmě ví i maminka Lady Horové, která na svém instagramovém profilu dceru podporuje. Pravdou je, že to pro někoho může být zarážející, jelikož Lada se na svůj věk nechová, chce být za každou cenu vidět a veřejně vypráví svoje sexuální historky.

Lada provokuje ráda a mamince to nevadí

V jednom z tiktokových příspěvků pořízených ve vile zní píseň "bitch, suck my dick." To v překladu znamená ve velmi explicitní formě žádost o orální sex. Dívky se po zaznění předkloní a udělají si culík, což naznačuje, že jsou na sexuální praktiku nachystány.

I když je to všechno jedna velká taškařice, být rodičem čerstvě dospělých lidí na obrazovkách nechcete. Mamince Lady to však nevadí a dokonce tento příspěvek sdílí!

Otázka jednoho ze sledujících je na místě. "Chcete mi říct, že v tomto podporujete vaši dceru? Ukazuje prdel na IG, má ji fakt dobrou, ale jako není to moc tam vhodné dávat, to už si radši může založit OnlyFans, ale toto? To už je too much for me," píše.

Do sklepa se může zavřít v 70, hájí dceru

OnlyFans je služba s předplaceným obsahem. Ten mohou fanoušci získat od tvůrců, pokud si zaplatí. Ve většině případů se jedná o obsah erotický a přesně na to sledující narážel.

"Je to jen fotka a video. A má ji krásnou, proč ne. Na OnlyFans je to opravdu málo," odepisuje maminka a dodává tři smajlíky. Je až k neuvěření, jak humorně to bere. "Má postavu a je jí 18. Do sklepa se může zavřít v 70. A jedna sexy fotka je v poho," odvětila a zpražila tak většinu kritiků. Dceru zkrátka ve všem podporuje.