Láďa Křížek z kapely Damiens: Už podruhé podstupuje plastiku obličeje

Zdroj: Martin Přibyl / CNC / Profimedia

Kapelu Damiens si jistě pamatuje každý, kdo vyrůstal v devadesátých letech. Bratři Křížkovi byli hvězdami své doby a jejich duo dobylo český showbyznys. I když od vrcholu slávy uběhlo mnoho času, Láďa Křížek se dva roky před šedesátkou o sebe stará a nenechává zvítězit zub času. Proto se již podruhé chystá svěřit do rukou plastických chirurgů.

Láďa Křížek se svěřil webu idnes.cz, že se již podruhé chystá na plastickou operaci. Zpěváka trápí pytle pod očima a proto se rozhodl vyhledat pomoc plastického chirurga.

"Operaci spodních víček jsem už jednou zažil, před dvaceti lety asi, když jsme s bráchou dělali Damiens. Brácha říkal: Hele, nechceš udělat ty oči? Máš to jako sova," směje se Křížek, který chce hlavně dobře vypadat pro své fanoušky.

"Vidíte, že mi tady chybí i zub. Čím je člověk starší, příští rok v dubnu mi bude šedesát, tím přirozeně chátrá. Normálně se rozpadává, pomalu vypadávají vlasy, zuby, oči se zvětšují. Chlap má mít nějaké kouzlo, fluidum, zrovna tak jako ženská. Například Hrušínský s Menšíkem nepotřebovali žádné operace na to, aby byli hvězdy, aby lidi byli dojatí, když začali hrát v nějaké roli. Myslím ovšem, že k mému povolání to přece jenom patří. Člověk, když vyleze na jeviště, je spokojený, usmívá se a lidi z něho mají dobrý pocit. V pop music nebo rocku je to vcelku důležité," vysvětlil hudebník, proč se rozhodl podstoupit zákrok.

Silně ubírám

Po smrti svého kamaráda Radima Pařízka si prý Láďa Křížek uvědomil, že by měl ve svém životě zvolnit. Odchod kolegy ho totiž velmi zasáhl.

"Ještě dnes nemůžu věřit tomu, že Radim odešel. Člověk, který pracoval šestnáct, dvacet hodin denně, který mi tvrdil, že ještě uděláme milion práce, prostě odešel během několika týdnů. Takže si uvědomuju, že si netřeba hrát na hrdinu. Silně ubírám. Začínám se víc věnovat odpočinku. Snažím se být co nejvíce v lese. Mám psa. Miluju koukat do plamenů. Otevřeš kamna, dáš tam větev, co sebereš ze země, kterou třeba ještě rozřežeš pilou a koukáš na plamen a musí ti něco dojít. Jo? Ale kdyby mi v sedmadvaceti letech někdo řekl, že toto budu dělat, tak mu řeknu: Hele, tak ty máš dost! (smích) Souvisí to s věkem. Ty hodnoty. Když člověk není v nějakém rauši, tak mu postupně dojde, co je pro něj v životě důležité," řekl zpěvák zmíněnému webu.

Za svou kariéru musel čelit Křížek celé řadě nástrah jako jsou alkohol a drogy a jak sám přiznal, této zkušenosti se nedokázal vyhnout.

Být slavný je nebezpečné

"Jako být slavný je hrozně nebezpečné. Je strašně důležité mít správné lidi vedle sebe. Jak vás nezachytí někdo, kdo má zkušenost, tak to může zle skončit. Já jsem s tím samozřejmě problémy měl. Nikdy jsem neměl problém s drogami, ale s alkoholem a dalšími věcmi, kterým se člověk neubránil. Člověk si ale řekne, že není důležitý, co bylo, ale důležitý je, co bude. Jestli chceš být jiný, tady na tom pracovat," vrátil se Křížek do minulosti.

Jediné, co hvězdu devadesátých let trápí, jsou zuby. Aktuálně prý zpěvák čeká na implantáty, aby mohl opět pohodlně zpívat, nynější náhrada chrupu mu totiž nevyhovuje.

"S tím zubem mám trochu problém. Teď zpíváme nové věci na novou desku Citronu. S protézou je to špatné, ale i bez ní. Takže budu čekat, až tam zub našroubujou a bude to dobrý. Omlouvám se za to moje šumlování tady. Ale chci říct, že všechno prověří až čas," uzavřel.

Láďa Křížek se plastických chirurgů nebojí