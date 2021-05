Video: Lada z Like House ve 12 letech před kamerou, rozhovor dělala i s Bendigem

Zdroj: Instagram

Lada Horová měla odjakživa ráda pozornost. Koneckonců to by se necpala do reality show Like House, kde ji každý den snímají kamery. Nevadilo jí to totiž ani ve 12 letech, když pracovala pro dětskou televizi. Svého času zpovídala dokonce i Jana Bendiga, se kterým je momentálně zavřená ve vile.