Obří kytice pro dědečka a velká lítost: Rodina se loučila s Ladislavem Trojanem

Zdroj: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia

Ve čtvrtek 22. prosince se v kostele sv. Ignáce v Praze uskutečnilo poslední rozloučení v hercem Ladislavem Trojanem. Sbohem mu přišla dát nejen celá řada fanoušků a dobře známých tváří, ale také pochopitelně jeho nejbližší. Smuteční ceremoniál na chvíli také spojil rozvádějícího se Ivana Trojana a jeho manželku Kláru.

Poslední rozloučení s hercem Ladislavem Trojanem mělo podobu zádušní mše a pozváni na něj byli nejen nejbližší umělce, ale také jeho příznivci, kteří jej znali z obrazovek. O tom, kdy se ceremoniál uskuteční, informoval hercům syn Ondřej před několika dny na sociální síti. „Budeme rádi, když přijdete za tatínka zapálit svíčku a věnujete mi milou vzpomínku,” vzkázal příznivcům svého otce.

Řada hvězd

Kromě fanoušků se v kostele objevila i celá řada dobře známých tváří, aby uctila památku legendy českého filmu. Mezi smutečními hosty nechyběli například Jiří Novotný, Eliška Balzerová, Jiří Strach nebo Jaroslav Satoranský.

„Je mi to líto, ale máme holt každý svůj věk – byl to zasloužený věk, on byl skvělý člověk, já jsem ho znal z dob studií, protože jsme kousek od sebe, teda věkově trošku víc. Všichni mu děkujeme, že byl tak prima člověk,” uvedl pro Blesk posmutnělý Satoranský.

Rodina pohromadě

Na poslední rozloučení s hercem pochopitelně dorazili i jeho nejbližší. Do první lavice usedli jeho synové se svými manželkami a svými dětmi. Syn herce Ivana Trojana, Josef, přinesl obrovskou kytici. „Je mi moc líto, že se dědeček nedočkal Vánoc,” prohlásil sklesle. A příležitost dát poslední sbohem Ladislavu Trojanovi si nenechala ujít ani jeho snacha Klára Trojanová, která momentálně prochází rozvodem s Ivanem Trojanem. Usedla vedle svého stále ještě manžela, kterému byla jistě v těžké chvíli oporou.

Podle informací zmíněné redakce kolem 15. hodiny začali smuteční hosté pomalu opouštět kostel, rodina ale ještě zůstala na svém místě, aby se mohla v tichosti a naprostém soukromí s Ladislavem Trojanem náležitě rozloučit.