Kdo je Ladislav Bartoníček? S Kellnerem pracoval od 90. let, teď vede jeho kolos

Při tragické nehodě vrtulníku na Aljašce zahynul v sobotu nejbohatší Čech Petr Kellner. Miliardář byl majoritním vlastníkem gigantu PPF. Ve vzduchu tak bezprostředně po jeho smrti visela otázka, kdo bude v čele místo něj. Odpověď už veřejnost zná. Kellnerovo impérium povede menšinový akcionář Ladislav Bartoníček.

„Skupina PPF oznamuje, že řízením veškerých aktivit ve skupině, místo zesnulého Petra Kellnera, byl dnes pověřen jeden z akcionářů pan Ladislav Bartoníček,“ uvádí v oficiální tiskové zprávě společnost PPF.

Ladislav Bartoníček je dlouhodobým menšinovým akcionářem. Podle nejnovější výroční zprávy mu patří 0,535 procenta akcií.

Působení PPF sahá od bankovnictví přes telekomunikace po biotechnologie. Byznysový gigant působí na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe. Celkem vlastní aktiva v hodnotě 44 miliard eur.

Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007

„Jednotlivé společnosti skupiny PPF jsou řízeny profesionálními týmy manažerů. Skupina PPF jako celek má vypracovaný systém řízení jejích investičních projektů. Společnost konstatuje, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem jejího zakladatele nic nemění,“ informuje PPF.

„PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ zní v prohlášení.

Bartoníček má s podnikáním bohaté zkušenosti. V mládí úspěšně dokončil studia na Fakultě elektrotechnické na ČVUT a už v roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel. O dva roky později absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA).

Dosud zodpovídal za oblast telekomunikací

„Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali,“ dočtete se na stránkách Kellnerova impéria.

Do března 2013 byl generálním ředitelem GPH. Od 2014 – 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je zodpovědný za oblast telekomunikací. Akcionářem ve skupině PPF je od roku 2007.