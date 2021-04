Ladislav Bisenius: Kdo je tajemný pašerák, který strávil víkend s Hanychovou?

Ladislav Bisenius se do povědomí veřejnosti dostal díky vztahy se známými kráskami. Nedávno se rozešel s Týnuš Třešničkovou a pár dní poté prožil společný víkend s Agátou Hanychovou. Kdo je ale tajemný podnikatel?

Ladislav Bisenius ještě nedávno randil s internetovou hvězdičkou Týnuš Třešničkovou, rozchod ale neproběhl zrovna přátelsky.

"Sice jsme tvořili hezký pár a měli se rádi, ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tři měsíce jsem jí dělal fotografa a vymýšlel program, aby jí nepadali sledující. Jestli má nějakou soudnost, ať ty fotky smaže, všechny jsou ode mě. Pomohl jsem jí přečkat těžké chvíle. A to ani neříkám, že to stálo nesmysl peněz," napsal Bisenius na Instagram drsné vyjádření k rozchodu.

"Tento člověk má rád jenom sám sebe a všechno strašně přepočítává na peníze. Myslel jsem, že ji trošku napravím. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si před vámi hraje. A to, že si vše platí sama? Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě," nebral si Bisenius s Třeničkovou servítky a navezl se i do tragické nehody v bar, po které je Týnuš zjizvená na třiceti procentech těla.

Po rozchodu ale podnikatel dlouho netruchlil a vyrazil na hory s další slavnou kráskou, Agátou Hanychovou.

Bisenius prožil s Hanychovou víkend, jejich společná videa údajně zveřejnil "kamarád" podnikatele

Agáta Hanychová ve stejný čas jako Ladislav Bisenius prožívala rozchod. Vztah s oslaveným truhlářem Adamem Raiterem dvojnásobné mamince nevyšel a tak kývla na nabídku Biseniuse na společný víkend na horách.

Hanychová ale na dotaz Expresu přítomnost podnikatele rázně popřela. "On je zrovna člověk, se kterým bych se nikdy nezapletla! Naopak jsem ho odsuzovala, když po rozchodu s Týnuš roztruboval do světa informace z jejich soukromí," snažila se zapírat.

Jenže, pouhý den poté "neznámý kamarád" Bisenise poslal do redakce videa, na kterých jsou Agáta s Ladislavem společně a je jasné, že Hanychová lhala.

"Byla s ním na horách na jeden jediný den, potřebovala vypustit po posledním těžkém rozchodu. Ale vůbec nic mezi nimi neproběhlo. Od té doby jí nestále volá, ale Agáta s ním nechce nic mít. Slyšel jsem, že mu nahrála i hlasovou zprávu, v které mu říká, že na ni rozhodně nepůsobí jako ta nejchytřejší tužka v penále, a ať jí dá laskavě pokoj. Takže když se teď objevily fotky z výletu na veřejnosti, asi je docela nabíledni, kdo a proč je do médií poslal," snažil se stejnému webu vysvětlit vzniklou situaci kamarád Hanychové.

Ladislav Bisenius má temnou minulost, deset let v base natvrdo za drogy

Podle kamaráda Hanychové to byl právě Bisenius, kdo tisku jejich společná videa nabídl. Ostatně při rozchodu s Týnuš Třešničkovou podnikatel též neváhal zveřejnit velmi intimní informace z jejich vztahu.

Nekalé praktiky totiž nejsou Biseniusovi nevlastní, jeho minulost hovoří za vše. Na Instagramu se sice prezentuje jako úspěšný podnikatel, ve skutečnosti je ale spíše zběhlý kriminálník, který má za sebou deset let v base!

Ex Třešničkové byl jedním z čelů gangu pašující drogy z Holandska do Čech. Biseniova účast v organizovaném zločinu se provalila poté, co celníci na česko-německých hranicích zadrželi dva kurýry, kteří měli v žaludku 66 ampulí kokainu. Zadržení muži si chtěli snížit trest a tak napráskali i své kolegy, včetně Bisenia. V roce 2005 pak parta stanula před soudem a nikdo neodešel bez trestu. Hlavní organizátoři Elemír Slepčík a Vlastimil Havlíček dostali dvanáctiletý trest a Bisenius deset let natvrdo. Trest si odseděl celý a od svého propuštěný se prezentuje jako podnikatel, není ale jasné, s čím přesně podniká.

V rejstříku podnikatelských činností z roku 2002 má Bisenius uvedeno, že se věnuje stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Co ale dělá ve skutečnosti, je i nadále zahaleno tajemstvím.

Bisenius prožil romantiku na horách s Agátou Hanychovou.