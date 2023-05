Frej je po operaci bez pomoci: Zemřely mu dvě ženy po sobě, samota ho ničí

Zdroj: Profimedia

Ladislav Frej v poslední době řešil vážné zdravotní problémy. Herec měl obrovské bolesti bederní páteře a bolely ho i zcela běžné pohyby jako je chůze nebo sezení a proto musel podstoupit náročnou operaci. Kromě zdravotních problémů navíc Freje trápí samota. Od smrti jeho poslední partnerky Gabriely Mrkvicové totiž nemůže najít novou lásku.

Ladislav Frej už kvůli problémům s páteří nevěděl, jak si sednout, lehnout a už ani chodit nemohl. Bolesti byly natolik nesnesitelné, že herec musel podstoupit náročnou operaci. "Už to opravdu nešlo vydržet. Nejhorší byla noha," postěžoval si webu ahaonline.cz.

Zákrok naštěstí dopadl dobře a herci se výrazně ulevilo. "Spasil mě doktor Jiří Chrobok z Nemocnice Na Homolce. Cítím se jako znovuzrozený," pochvaluje si Frej, který se kvůli zdravotním komplikacím musel vzdát role v představení Na zlatém jezeře a svou postavu předal kolegovi Janu Vlasákovi.

Před operací zkoušel herec různé druhy rehabilitací, včetně lázní, bohužel ale nic nepomáhalo. "Já zatím jezdil i do Lázní Jáchymov, kde se mě snažili bolestí zbavit, ale pořád jsem trpěl. Ulevila mi až operace," přiznal Frej, který se dnes už se zase raduje ze života.

Moc mě mrzí, že jsem sám

Ačkoliv si po měsících bolestí konečně může Ladislav Frej užívat života naplno, stále ho trápí samota. Se svou čtvrtou manželkou Věrou Galatíkovou byl 36 let a rozdělila je vážná choroba. V roce 2007 Galatíková podlehla rakovině plic, se kterou bojovala a Frej se o ni do poslední chvíle staral doma. Na rakovinu, tentokrát slinivky, zemřela pak před třemi lety i jeho další partnerka Gabriela Mrkvicová, se kterou byl od roku 2009. Bylo jí pouhých 56 let.

"Moc mě mrzí, že jsem sám. Ztratil jsem Věru a před třemi lety i Gábinku. Umřela v pouhých šestapadesáti letech. V mém věku je už obtížnější se seznámit, přitom bych společnost moc uvítal," netají se Frej tím, že mu dlouhodobá partnerka opravdu chybí.

Ladislav se nyní po zdařilé operaci opět vrací postupně do života a nedávno ho požádali přátelé, aby připravil na studia herectví dceru jejich známých. "Už mě nic nebolí, a tak jsem slíbil, že rád pomohu," uzavřel herec.

Ladislav Frej má za sebou náročné životní období