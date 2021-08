Strasti Ladislava Freje: Loni přišel o snoubenku, nevlastní syn se mu vyhýbá

Ladislav Frej

Brzy to bude rok, kdy Ladislav Frej přišel o milovanou přítelkyni Gábinu. Ta zemřela loni na rakovinu slinivky v pouhých šestapadesáti letech. Aby toho nebylo málo, známý herec se už dlouho nepotkal s jejím synem Kubou. A rád by to napravil.