Rakovina mu zabíjí ženy: Ladislav Frej přišel o partnerku, chtěl si ji vzít

Frej se po všech strastech zamiloval do Gabriely Mrkvicové, se kterou chtěl stvrdit jejich lásku sňatkem. „Že mi slezly vlasy, to bylo to poslední, co mi vadilo. Chemoterapie fakt nikomu nepřeju, bylo to dost hrozný období,“ svěřila se tehdy o své zákeřné nemoci Blesku Mrkvicová.

Ještě týden před její smrtí stál Frej na jevišti divadla a věřil, že to jeho drahá přežije. Snažil se jí pomáhat ze všech sil. O jejím stavu však nikdy nemluvil. Webu super.cz jen prozradil, jak tráví volný čas.