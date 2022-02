Ladislav Frej nadále trpí v nemocnici: Vrátily se mu problémy s páteří

Zdroj: Profimedia

Oblíbený herec Ladislav Frej v pátek pořádně vyděsil své fanoušky, když kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům skončil na jednotce intenzivní péče v pražském IKEMu. Přestože bylo herci v den jeho hospitalizace velmi zle, jeho stav se dle všeho lepší.

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny byl už dvakrát operován kvůli srdeční arytmii, tentokrát jej ale do známého zdravotnického zařízení dohnaly jiné obtíže. Herce Ladislava Freje již delší dobu trápí problémy s páteří, na které si stěžoval již v listopadu loňského roku. „Mám se špatně, ale dobře to snáším. Noha bolí jako čert od páteře, ale nestěžuju si. A jak už to bývá, vyjdu na jeviště a najednou nebolí vůbec nic. Je ze mě jura,” vtipkoval vloni Frej v rozhovoru pro Blesk.

Jenže jak se zdá, nakonec byly problémy s páteří přece jen vážnější. Dle dostupných informací kvůli nim herec skončil na jednotce intenzivní péče.

Stav se lepší

V pátek Ladislavu Frejovi rozhodně do smíchu nebylo. Z jeho slov je patrné, že po příjezdu do IKEMU velmi trpěl. „Neumírám, ale je mi vážně zle, ležím na JIP,” řekl v krátkosti pro zmíněnou redakci. „Je to všechno dohromady, nechce se mi o tom ani mluvit,” dodal ještě Frej, který se v Institutu klinické a experimentální medicíny dlouhodobě léčí také s cukrovkou.

Není tedy přesně jasné, co konkrétně populárního herce do nemocnice zahnalo. Podle informací Blesku už byl ale Frej přesunut z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj. Jeho stav se tak, zdá se, zlepšil.

Zdraví ho trápí dlouhodobě

Osmdesátiletý herec již několik let svádí boj se zmíněnou cukrovkou, ovšem zdraví jej mimo to potrápilo hned několikrát. Jak uvádí web Aha!, Ladislav Frej v minulosti musel podstoupit také operaci poraněného ramene a výměnu pravého kolene kvůli artróze. Jeho tělu daly pořádně zabrat také operace srdce a nyní problémy s páteří.

Ladislav Frej by se ve svém věku měl šetřit a je jasné, že nejdůležitější je pro něj momentálně klid. Snad se jeho zdravotní stav brzy zlepší natolik, že se bude moci herec opět vrátit na divadelní prkna.