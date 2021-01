Spoluvězeň Jakuba Mrkvičky šokuje: Pašování drog v base a tetování na hlavě!

"V roce 2001 jsem byl se synem Ladislava Mrkvičky na jedné cele ve Stráži pod Ralskem. Byl tam jen na skok. Ale doteď si ho tam budou všichni pamatovat. Byla to troska, co žila jenom pro drogy, heroin bral i v kriminále. Jeho táta se kvůli němu trápil," řekla exkluzivně deníku Extra.cz muž s iniciály P.K., který dle svých slov prožil nějaký čas s mladým Mrkvičkou ve vězení.

P.K byl prý dokonce svědkem, když se syn herce za mřížemi předávkoval.

"Jednou se tím svinstvem předávkoval, odvezli ho na JIP, a když se po čtrnácti dnech vrátil zpátky, dali ho k nám na pokoj, na oddělení mezi pracující, aby byl pod dohledem. Bohužel jeden ze zaměstnanců věznice byl těžký alkoholik, co chodil do práce vyspávat kocoviny, takže neřešil, co chodí v kilogramových dopisech. Mistr Mrkvička tak měl dál neomezený přístup k heráku," šokuje údajný spoluvězeň Jakuba Mrkvičky.

Mrkvičkův syn drogy podle P.K. nejen konzumoval, ale i distribuoval mezi ostatní vězně. Jako důkaz své lásky k návykovým látkám si dokonce nechal potetovat obličej!