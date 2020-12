Ladislav Mrkvička: Před smrtí operace a pak covid! Svůj konec si naplánoval!

Ladislav Mrkvička byl se svou smrtí smířený, dokonce měl doma schované oblečení do rakve, a to neuvěřitelných pětatřicet let!

Jeho posledním přáním bylo, aby byl pohřben v kabátě a klobouku, ve kterých hrál v Divadle Na zábradlí Hanťu v adaptaci Hrabalovy novely Hlučná samota.

"Zamiloval jsem se do té inscenace takovým způsobem, že jsem se s ní potom těžko loučil. Dokonce mám schovaný kostým a chtěl bych ho obléknout jako kdysi Gérard Philip kostým Cida," svěřil se kdysi v jednom rozhovoru.

Pro český showbyznys je však smrt tohoto hereckého velikána další obrovskou ránou v tomto roce. Soustrast nad smrtí Mrkvičky na sociálních sítích vyjádřily desitky osobností, nechyběla například Lucie Vondráčková, kterou kdysi učil na škole…