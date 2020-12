Zemřel Ladislav Mrkvička: Poslední slova plná smutku!

Ladislav Mrkvička se narodil 2. února 1939 v Praze. Vystudoval herectví na DAMU a po škole působil pět let v ostravském Divadle Petra Bezruče, ze kterého v roce 1967 přešel do Klicperova divadla v Hradci Králové. V letech 1968 až 1974 byl členem Divadla S. K. Neumanna v Libni (dnešní Divadlo pod Palmovkou pozn. redakce), poté od roku 1977 až do roku 1990 byl v angažmá v Divadle Na zábradlí.

Od roku 1991 do 2016 byl Mrkvička u činohry Národního divadla. Kromě působení na domovské scéně hostoval také na dalších pražských jevištích, divákům se však zapsal do srdcí i díky filmovým a seriálovým rolím. (Třicet případů Majora Zemana, Dobrá voda, Atentát, Panoptikum města pražského, a další)

Od roku 1998 mimo jiné vyučoval na DAMU, v roce 2012 obdržel cenu Františka Filipovského za mistrovství v dabingu, byl i uznávaným recitátorem a hercem rozhlasových rolí.