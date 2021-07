První žena Potměšilovi na pohřeb nepřišla, vdovu podpořil bratr Ondřej Brousek

Když Ladislav Potměšil zemřel, jeho nejbližší už přesně věděli, jak bude vypadat poslední rozloučení s Majorem Maisnerem a tatínkem z Diskopříběhů. Slavný herec si totiž přál jenom malý obřad s rodinou a několika dobrými přáteli v kapli na Vinohradském hřbitově. To všechno mu jeho manželka Jaroslava Brousková splnila.

Pohřeb známého herce, kterého si fanoušci pamatují ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, trval necelých dvacet minut. Není divu, že ho Potměšilův nejlepší kamarád Jiří Klem skoro vůbec nestihl. Herec přiběhl na poslední chvíli a protože byl smuteční obřad určený jenom pro okruh pozvaných hostů, musel před branami zavřené kaple prosit o vpuštění dovnitř. „Znali jsme se od dob studií," zavzpomínal pak Klem pro deník Aha! „Když byl vážně nemocný, tak jsme si často volali. Pak už nemohl mluvit, a tak nám jeho žena Jája dělala tlumočníka…" popsal umělec poslední měsíce, které Potměšil už prožil ve velkých bolestech.

Byl nejlepším tátou i přítelem

Oblíbenému herci rakovina napadala kosti a bohužel metastazovala do obratlů, první nádor mu lékaři našli už před pěti lety. Potměšil pak podstoupil tři operace, po kterých se pohyboval s pomocí chodítka a většinu času trávil na lůžku. Se zákeřnou nemocí se popral celkem třikrát, naposledy už ale svůj boj nemohl vyhrát. „Táta umřel dnes ráno v nemocnici Motol po dlouhé nemoci. Celá rodina jsme se mu snažili být na blízku. Největší obdiv má moje maminka, která se o něj poslední těžké roky maximálně starala. Byl pro mě a mého bratra nejen úžasným tátou, ale hlavně nejlepším přítelem, který mi strašně chybí," svěřil se webu eXtra.cz hercův mladší syn Jan.

Ladislav Potměšil, který se objevil ve filmech Kamarád do deště nebo Partie krásného dragouna, chtěl vysloveně skromný obřad. „Pohřeb bude probíhat v rodinném kruhu, protože tak si to i tatínek přál, takže to přání respektujeme," vysvětlil syn Jan. Rodina a blízcí přátelé se s hercem rozloučili v kapli svatého Václava na Vinohradském hřbitově, kde je mimochodem pohřbený také prezident Václav Havel. Jako jedna z prvních na místo dorazila vdova Jaroslava Brousková, která je sestrou herce Otakara „Ťuldy" Brouska, a synové Jan a Ladislav.

Z hereckých kolegů přišel Ladislav Županič, který s Potměšilem hrál v divadelní komedii Splašené nůžky v Divadle Kalich. „Byl to můj dlouholetý kamarád, hráli jsme spolu v divadle a pak ho potkalo, co ho potkalo, a alespoň jsme si spolu telefonovali. A pak už ani to nešlo, protože Láďa ztratil hlas," uvedl pro deník Aha! bývalý ředitel karlínského divadla. Mezi smutečními hosty se objevil také viditelně zdrcený herec Ota Jirák. „Naposledy jsem ho viděl před dvěma lety, byli jsme za ním s manželkou v nemocnici. Pak chtěl, abych si ho pamatoval takového, jaký byl," dodal pro Blesk Jirák, který si zahrál například otce Popelku ve veleúspěšném seriálu Slunečná.

Manželovi poslala vzdušný polibek

Jakmile krátký obřad skončil, zřízenci vynesli rakev ven a naložili ji do připravené limuzíny. Jaroslava Brousková ji beze slova pozorovala, pak přišla blíž k otevřenému autu a poslala Ladislavovi vzdušný polibek. Naposledy se tak rozloučila s mužem, po jehož boku prožila dlouhých padesát let. Nakonec vdova dala znamení, že pohřební vůz už může odjet. V tu chvíli k Jarce přistoupil bratr Otakar, který ji podpořil objetím kolem ramen. Přestože si rodina původně nepřála osobní kondolence a dala přednost kondolenční knize, kam hosté mohli projevit svou soustrast, Brousková nakonec bez problémů přijímala slova útěchy a povzbuzení.

Málokdo věděl, že Ladislav Potměšil měl kromě synů Jana a Ladislava ještě utajenou dceru Marii z prvního manželství s herečkou Jaroslavou Pokornou. Zatímco dcera Máša, jak jí Potměšil říkal, na pohřbu nemohla chybět, její maminka se nakonec omluvila. Pravdou je, že dokonalé a šťastné manželství Potměšila s Brouskovou totiž nezačalo úplně nejlépe. Herec byl ještě ženatý s Pokornou, když se seznámil s Jarkou. Kvůli ní pak od rodiny odešel a znovu se oženil. Vztahy v rodině se ale později zlepšily a Brousková si s nevlastní dcerou Marií, která pracuje jako loutkoherečka v plzeňském divadle ALFA, pravidelně telefonuje. Potměšil měl navíc údajně vždycky hezké vztahy i s Mášinými dětmi Fanynkou a Honzíkem.

